'Евросолидарность' заявила о поддержке возобновления электронного декларирования состояния и озвучила условия для властей

Фракция "Европейская Солидарность" поддерживает возобновление электронного декларирования состояния госчиновников и призывает сделать декларирование обязательным для всех штатных и внештатных сотрудников и советников Офиса президента, руководителей государственных предприятий, военкоматов, военно-врачебных комиссий и должностных лиц, занимающихся оборонными закупками за бюджетные деньги.

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Об этом на брифинге заявили сопредседатели фракции Ирина Геращенко и Артур Герасимов. Соответствующие законодательные инициативы народные депутаты внесли в Верховную Раду. Вместе с тем, нардепы отметили, что до завершения войны необходимо отложить декларирование для тех, кто находится на фронте.

"Для того чтобы Украина в этом году могла начать официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС, должны выполнить семь обязательных предпосылок. Закон о возобновлении декларирования – это ключевой пункт, касающийся борьбы с коррупцией. Именно наша команда ввела это законодательство, мы создали антикоррупционную инфраструктуру и все прозрачно подавали декларации. Как только пришла нынешняя команда к власти, Конституционный суд отменил декларирование, теперь уже более 1,5 года нет декларирования", – напомнила Геращенко.

Она отметила, что перед вторым чтением законопроекта о декларировании "Евросолидарность" настаивает на своих предложениях. Первая из которых – "прозрачность".

"Все декларации должны быть в публичном пространстве. И это принципиальный вопрос. Конечно, мы должны защитить наших военных, которые сегодня на фронте, у которых нет возможности бегать и собирать бумажки. Очевидно, что военные заполнят декларации после окончания войны", – пояснила Геращенко.

В то же время, по ее словам, все военкоматы, все должности, "причастные к любым коррупционным рискам" в системе Минобороны, обязательно должны декларироваться.

Также, по ее убеждению, ключевая необходимость декларирования всеми представителями Офиса президента, штатными и внештатными.

"Люди, которые оказывают непосредственное влияние на принятие решений от государственной власти, должны декларироваться так же, как все руководители и представители государственных предприятий", – отметила Геращенко.

Со своей стороны Герасимов напомнил о коррупционных скандалах на госпредприятия и объяснил, что "часто возникает вопрос: почему предприятие убыточно, а руководители получают 100, 200, 300-тысячные, а иногда миллионные зарплаты".

"Мы считаем, что общество, граждане Украины должны четко знать – кто из этих директоров отрабатывает и предприятие приносит доходы, а кто из этих директоров назначает себе зарплаты и премии по убыткам", – считает Герасимов.