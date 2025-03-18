'Евросолидарность' призвала Зеленского подписать закон о компенсации за разрушенное жилье ВПЛ

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно подписать закон 11161 о компенсации за разрушенное жилье вынужденных переселенцев. Законодательная инициатива была завизирована председателем Верховной Рады еще в конце декабря 2024 года и с тех пор ожидает последний шаг от главы государства.

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Об этом заявили представители фракции "Европейская солидарность" на брифинге.

Как отметил сопредседатель фракции Артур Герасимов, этот закон поддержали 292 народных депутата из всех фракций и групп. Электронная петиция с призывом к президенту подписать закон уже набрала необходимые 25 тысяч подписей, а участники ОО "Ассоциация молодых ВПЛ" собрали еще 25 тысяч живых подписей в поддержку инициативы.

По словам Герасимова, это вопиющая несправедливость, когда граждане Украины, вынужденные бежать от российской оккупации, не имеют права на компенсацию за свое утраченное в результате войны жилье. "То есть те, у кого жилье разрушено на Киевщине, Сумщине, Харьковщине, на освобожденной части Херсонщины, могут получить компенсации, а ВПЛ и жители Мариуполя, Бахмута, Соледара, Авдеевки, Великой Новоселки, Курахово не могут", – констатирует Герасимов.

"Именно поэтому "Европейская солидарность" 10 апреля 2024 года зарегистрировала законопроект 11161, что позволяет потерявшим разрушенное и уничтоженное жилье в зоне активных боевых действий и на оккупированной территории, а сейчас находящимся на свободной территории Украины получить все же эту компенсацию. 4 июня прошлого года закон был принят в первом чтении. 19 декабря за него проголосовали 292 народных депутата Украины, почти конституционное большинство. И я искренне благодарю каждого, кто тогда нажал зеленую кнопку", – отметил сопредседатель фракции.

"Уже 30 декабря этот законопроект после подписи Председателя ВРУ был передан на подпись Зеленскому. Согласно статье 94 Конституции Украины, у Зеленского есть 15 дней, чтобы подписать закон. К сожалению, до сих пор этот закон не подписан, – констатирует Герасимов.

"Основной момент – это зафиксировать факт разрушенного жилья для тех наших граждан, которые покинули свои города, которые сейчас оккупированы, есть в зоне боевых действий. Основная новелла этого законопроекта – чтобы была юридическая фиксация этого факта. Временная специальная комиссия по вопросам прав ВПЛ, где я являюсь заместителем, поддержала этот законопроект. Коллеги из разных фракций проголосовали его, рассматривали, давали свои правки и видения для того, чтобы этот законопроект был принят в зале. Верховная Рада приняла его, все с нетерпением ждут его подписания и опубликования. Организации, объединяющие ВПЛ, ожидают подписания этого законопроекта. Люди хотят зарегистрировать свои права на то разрушенное жилье, которое оказалось в Бахмуте или на других оккупированных территориях", – отмечает народный депутат Николай Величкович.

"Украинцы, которые покинули свои территории – то ли они на территории Украины, то ли уехали в другие страны – они хотят возвращаться, хотят видеть справедливость от государства. Чрезвычайно важно, чтобы каждый гражданин Украины, оказавшийся в такой ситуации, почувствовал, что государство о нем заботится", – говорит Величкович.

"Закон 11161 был зарегистрирован "Европейской солидарностью", но разработан вместе с внутренне перемещенными лицами. Представители ВПЛ выходили под здание Верховной Рады Украины. Его поддерживает вся страна. Его проголосовали депутаты из всех фракций и групп. Что вам еще нужно, господин Зеленский? Берите ручку и подписывайте этот закон", – призвал Артур Герасимов.

"Этот законопроект поддержали десятки общественных организаций, поддержала Ассоциация городов Украины. Переселенцы по всей стране перед вторым чтением собрали 25 тысяч живых подписей, которые здесь находятся на столе. А после голосования во втором чтении в Верховной Раде по инициативе Ассоциации молодых ВПЛ Украины была зарегистрирована петиция на сайте президента, которая в короткий срок набрала необходимые 25 тысяч подписей, и теперь президент обязан на нее отреагировать. Переселенцы по всей стране ждут этого решения", – подчеркнул Глава ОО "Ассоциация молодых ВПЛ" Аркадий Петросян.