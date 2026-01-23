'Европейцы получат от нас фидбек': Зеленский раскрыл состав делегации Украины на трехсторонних переговорах

Президент Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам на переговорах будут присутствовать секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

Видео дня

Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что после трехсторонней встречи европейские лидеры обязательно получат от Украины обратную связь.

"Будет наша команда там, я расширил ее состав. Безусловно, будет глава делегации – Умеров, будет Буданов, Арахамия, будет обязательно генерал Гнатов. Я попросил Иващенко отправить Скибицкого, чтобы были и военные представители и разведки. Также будут дипломаты, будет господин Кислица, еще несколько человек будут", – рассказал Зеленский.

Суть трехсторонних переговоров и участие Европы

На вопрос журналистов, что Украина хотела бы вынести на первую трехстороннюю встречу, украинский лидер ответил:

"Относительно мандата, с которым поехала группа, я уверен – он всем понятен, но мы договорились, что где-то около трех четвертых часов вечера мы обсудим в телефонном формате, о чем будут разговоры, на что мы рассчитываем, чего ожидаем".

На вопрос, относительно участия европейских лидеров в переговорах, Зеленский ответил, что Европу проинформируют о результатах разговора.

"Что касается наших европейских партнеров, я всегда подключаю Европу, я всегда за их участие. Сегодняшняя и завтрашняя встреча будет трехсторонняя – Украина, Америка, Россия, а потом европейцы безусловно получат фидбек", – подчеркнул он.

Зона свободной торговли

Также у президента спросили, обсуждался ли во время встречи с президентом Трампом вопрос зоны свободной торговли, как мы оцениваем это предложение?

"Обсуждали этот вопрос, президент Трамп поддерживает эту идею. Я думаю для нашего бизнеса это будет положительное решение, посмотрим потом детали, безусловно, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", – заявил украинский лидер.

Напомним, что 23 января в Объединенных Арабских Эмиратах начнется первая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и государства-агрессора России. Инициатором этих переговоров был Вашингтон. 22 января американская команда совершила рабочий визит в Москву.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле ночью 23 января состоялась очередная встреча американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 3,5 часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!