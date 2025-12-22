"Европейский совет четко очертил свою позицию": в Еврокомиссии указали на роль ЕС в мирных переговорах по Украине

Европейский Союз не принимал участия в переговорах между представителями США и Украины, которые состоялись на прошлой неделе в Майами. В Еврокомиссии отметили, что ЕС одновременно остается активным участником мирных инициатив и координирует действия с государствами-членами.

Видео дня

В Брюсселе отмечают неизменную поддержку Украины и призывы к России о прекращении огня. Об этом сообщил заместитель главного спикера Европейской комиссии Олоф Гилл во время брифинга в Брюсселе украинским корреспондентам.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможного участия представителей ЕС в переговорах по формату США-Украина в Майами, Олоф Гилл заявил, что Евросоюз не был стороной этих встреч. Он уточнил, что, насколько ему известно, представители институтов ЕС в переговорах участия не принимали.

Другой представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни отметил, что Европейский Союз продолжает координировать действия с государствами-членами, в частности относительно их двусторонних контактов, направленных на достижение устойчивого мира в Украине. По его словам, ЕС приветствует все дипломатические инициативы, которые могут приблизить завершение войны.

В Еврокомиссии напомнили, что позиция ЕС была четко очерчена Европейским советом на прошлой неделе. Брюссель поддерживает всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в Украине, основанный на принципах Устава ООН и международного права, и призывает Россию согласиться на полное, безоговорочное и немедленное прекращение огня. Представитель подчеркнул, что ЕС и его государства-члены и в дальнейшем будут активно участвовать в мирных усилиях с целью содействия завершению войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Умеров рассказал, какие четыре ключевых документа обсуждались в США. Украина и США на переговорах во Флориде обсудили ряд вопросов. Это произошло во время отдельной встречи делегаций двух стран.

Делегация нашей страны находилась во Флориде в течение последних трех дней. Кроме собственно Рустема Умерова, Украину представлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Переговорщиками от США были специальные посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Киев высоко ценит лидерство и поддержку Вашингтона, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на следующих этапах дипломатической работы.