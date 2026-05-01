"Европе больше надо": Гегсет попытался оправдаться, почему США "отворачиваются" от Украины

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что европейские страны должны взять на себя большую часть финансирования войны в Украине. Он выступил с такой позицией во время слушаний в Палате представителей, отвечая на вопрос о роли США в поддержке Киева.

Об этом Гегсет сказал во время заседания, о котором написал журналист Аарон Рупар в соцсети X. В своей публикации он привел ключевые слова главы Пентагона и ход дискуссии.

В частности, Хегсет подчеркнул: "Европа может взять на себя ответственность, Европа может финансировать это".

Ближайшая угроза Европе

Гегсет объяснил, что, по его мнению, война России против Украины представляет большую угрозу именно для Европы. И поэтому, как он сказал, логично, чтобы европейские страны активнее финансировали оборону Украины. Он также подчеркнул, что эти государства имеют достаточно ресурсов.

В какой-то момент дискуссия стала немного более напряженной. Сенатор Ангус Кинг уточнил, означает ли это, что США не имеют интереса к событиям в Украине. Гегсет ответил, что не отрицает интерес Вашингтона, но настаивает на лидерстве Европы в этом вопросе.

Цифры и аргументы

Министр привел экономические показатели, чтобы подкрепить свою позицию. По его словам, совокупный ВВП европейских стран составляет около 20 трлн долларов, тогда как экономика России оценивается примерно в 2 трлн долларов. Он считает, что при таких условиях Европа способна самостоятельно финансировать значительную часть помощи Украине.

Гегсет также отметил, что "американский народ хочет видеть", как союзники берут на себя больше ответственности. И добавил, что поддержка Украины уже осуществляется через инициативу PEARL и механизмы европейского командования.

Отдельно он отметил, что если война настолько важна для европейцев, то они должны вкладывать больше ресурсов."Учитывая вторжение России и мужество украинцев, европейские страны должны за это платить", – сказал глава Пентагона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Гегсет подтвердил разблокирование пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов после давления со стороны американских законодателей.

Напомним, что в США возникла задержка с предоставлением Украине уже утвержденной военной помощи на сотни миллионов долларов. Несмотря на решение Конгресса и двухпартийную поддержку, средства до сих пор не используются, что вызывает критику среди американских законодателей.

