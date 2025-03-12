Европарламент против любых попыток шантажировать Украину ради 'мирного соглашения': резолюция

Европейский Союз является главным стратегическим союзником Украины. Он должен помочь ей отстоять свое право на самооборону.

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Об этом говорится в резолюции, принятой Европейским парламентом 12 марта. Там также отмечается, что структура против любых попыток шантажировать Украину ради "мирного соглашения".

Документ был принят голосами "за" 442 европейских депутатов. Против проголосовали 98 человек. 126 человек воздержались.

В резолюции говорится, что после изменения позиции США в отношении российской агрессии против Украины, включающей открытое обвинение Киеву в длительной войне, Евросоюз стал главным нашим стратегическим союзником.

"Государства-члены ЕС должны сохранить свою роль как ее крупнейшего донора. Чтобы поддержать право Украины на самооборону, ЕС и его государства-члены должны значительно увеличить свою необходимую помощь стране", – говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента отметили, что ЕС должен способствовать обеспечению надежных гарантий безопасности для Украины с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию.

"Мы категорически против любых попыток шантажировать руководство Украины капитуляцией с целью облегчить заключение так называемого мирного соглашения", – говорится в сообщении.

Своей резолюцией институт также призвал к тому, что без присутствия ЕС не могут быть переговоры по европейской безопасности.

"Будущее Украины – в Евросоюзе. Поэтому депутаты Европарламента призвали ускорить переговоры о членстве страны в блоке", – говорится в опубликованном документе.

В своем заявлении депутаты Европарламента также осудили действия США, а попытки администрации Трампа вести переговоры о прекращении огня и мирном соглашении с Россией "через главу Украины и других европейских государств". Там назвали это "контрпродуктивными и опасными".

Кроме того, Европарламент призвал ввести более эффективные санкции против России вместе с ограничительными мерами против любых субъектов, способствующих обходу санкций и поставляющих российскому военному комплексу технологии военного и двойного назначения.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз приветствовал совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам переговоров в Саудовской Аравии. По словам Высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности, "теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

Как писал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение по прекращению войны с Россией, развитие двусторонних отношений и не только это.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

В частности, по предложению Украины первых трех шагов к началу переговоров – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам высшего военно-политического руководства Украины, наша страна готова принять указанное предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

О том, что теперь мир ждет шаг страны-агрессора, заявил также премьер Британии Кир Стармер. Однако он добавил, что ранее запланированный саммит "коалиции желающих" все равно состоится – уже на этой неделе.

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