Европарламент поддержал создание Спецтрибунала для расследования преступлений России против Украины: резолюция

Европарламент поддержал создание и скорейшее начало работы Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Законодательный орган ЕС также призвал привлечь руководство РФ к ответственности за войну против Украины и усилить санкции.

Об этом говорится в резолюции Европейского парламента, принятой 30 апреля. За документ проголосовали 446 евродепутатов, против – 63, еще 52 воздержались.

Ответственность за преступления

В Европарламенте подчеркнули, что война России против Украины является грубым нарушением международного права. Депутаты призвали создать и как можно быстрее запустить специальный трибунал, который будет рассматривать преступление агрессии РФ.

Ответственность, по их словам, должна распространяться не только на военных, но и на политическое и государственное руководство России, включая представителей парламента и судебной системы, "чьи решения санкционировали аннексию украинских территорий и тем самым прямо способствовали возможности преступления агрессии".

Евродепутаты также выразили полную поддержку расследованию Международного уголовного судав отношении вероятных военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида, совершенных в Украине. Они напомнили государствам-членам об их обязательствах по Римскому статуту арестовывать и передавать лиц, в отношении которых МУС выдал ордера на арест, если такие лица попадут на их территорию.

Депутаты также приветствовали обязательство Нидерландов принять начальный этап работы Специального трибунала и поощряют активизировать усилия для окончательного определения места, где будет происходить второй этап, то есть будет осуществляться непосредственная работа этого суда.

Санкции и компенсации

В резолюции также говорится о необходимости усиления санкций против России. Европарламент призвал не отменять ограничения до полного завершения войны и реализации мирного соглашения, а также жестче бороться с обходом санкций.

Кроме этого, депутаты поддержали создание Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины, которая должна обеспечить выплату компенсаций гражданским жертвам войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция войдет в Руководящий комитет Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. О таком намерении объявили в Париже и заявили, что рассчитывают на завершение формирования Спецтрибунала уже в ближайшее время.

