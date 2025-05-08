Европарламент фактически заблокировал вступление Турции в ЕС "при нынешних обстоятельствах": в Анкаре отреагировали

В Турции раскритиковали отчет Европейского парламента, принятый 7 мая, в котором говорится о неготовности страны к возобновлению процесса вступления в Евросоюз. В Анкаре заявили, что отвергают "безосновательные" и "искаженные" обвинения.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, обнародованном в среду. "Отчет о ситуации в Турции за 2023-2024 годы, принятый Генассамблеей Европарламента 7 мая, содержит искаженные, предвзятые и нереалистичные обвинения против нашей страны", – говорится в нем.

В турецком МИД заявили, что отвергают "безосновательные" оценки Европарламента, который, как утверждается в заявлении, "обеспечивает пропагандистскую почву для террористических организаций и определенных кругов, сделавших антитурецкие настроения смыслом своего существования".

Также указано: Анкара ожидает, что Европарламент будет делать все возможное для обеспечения поддержки отношений между Турцией и ЕС, включая процесс вступления, на основе взаимной выгоды.

В указанном отчете Европарламента, автором которого является депутат от Испании Санчес Амор Начо, говорится, что процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при нынешних обстоятельствах.

В нем отмечается, что несмотря на недавние заявления турецких властей о приверженности членству в ЕС, остается разрыв между ценностями и нормативной базой Турции и Европейского Союза.

Кроме того, в отчете указано, что в Турции продолжается процесс ограничения верховенства права и основных прав.

Документ также содержит призыв к Анкаре положить конец серьезным ограничениям и постоянным нападкам на права оппозиции, правозащитников, адвокатов, профсоюзных деятелей, представителей меньшинств, журналистов, ученых и активистов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая в Стамбуле было совершено нападение на лидера оппозиции, председателя Республиканской народной партии Турции Озгюра Озеля. Неизвестный мужчина приблизился к политику и ударил кулаком по голове.

23 апреля оппозиция в Турции организовала в Анкаре марш против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти города назвали мероприятие "нецелесообразным" и запретили его, однако население все равно вышло на улицы.

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