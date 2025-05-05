В Турции на лидера оппозиции покушались: что известно о нападавшем. Видео

В Стамбуле на лидера оппозиции, главу Республиканской народной партии Турции Озгюра Озеля напал неизвестный мужчина. Политик выходил из зала после мемориальной церемонии в Центре культуры имени Ататюрка, где состоялись похороны депутата Сирры Сюрейя Ондера, когда к нему приблизился нападающий и ударил кулаком по голове. Озель покинул место происшествия в сопровождении своей охраны и с соблюдением мер безопасности.

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Полиция оперативно задержала злоумышленника и приступила к расследованию, пишет информагентство Anadolu Ajansı. Нападающим оказался 66-летний мужчина, по имени С.Т. Его доставили в полицейский участок района Бейоглу, а затем перевели в Стамбульское управление общественной безопасности.

Расследование еще продолжается, но следователи установили, что нападавший ранее уже был приговорен к пожизненному заключению за убийства. В 2004 году в городе Искендерун (провинция Хатай) его дочь М.Т. обнаружила тела убитых матери и брата – С.Т. признали виновным в убийстве собственной жены и сына, а также в нанесении тяжелых травм младшей дочери.

За это преступление его приговорили к пожизненному заключению, однако в 2020 году он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Полиция сообщила, что в настоящее время не выявлены признаки психических расстройств или связей подозреваемого с политическими партиями или радикальными группами. Также проверяются такие детали как контакты задержанного и то, был ли он организатором инцидента.

Генеральная прокуратура Стамбула подтвердила факт нападения и начало официального расследования. Также правоохранители проверяют, действовал ли С.Т. самостоятельно, был ли кто-нибудь, кто подстрекал его к нападению.

"Начато расследование по избиению главы Республиканской народной партии Озгюра Озеля сегодня, лицо, совершившее это преступление, было поймано и задержано. Продолжается детальное расследование. Информация о развитии событий будет предоставлена дополнительно", – говорится в заявлении прокуратуры.

На кадрах, записанных во время нападения, видно, что лидер турецкой оппозиции держится за голову и в дело вмешиваются охранники, скручивая нападающего.

После нападения Озелю позвонил по телефону президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который осудил инцидент и заверил, что все детали произошедшего будут выяснены.

Кроме того, ряд других политиков, министров, парламентариев и активистов осудили нападение, подчеркнув, что в демократических обществах насилие не может быть законным инструментом для какой-либо точки зрения или разногласия. В частности, председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш подчеркнул, что такие действия являются нападением не только на личность, но и на демократию. Он также лично позвонил по телефону Озелю, чтобы выразить поддержку и пожелать ему здоровья.

"Занятие общей и решительной позиции против насилия является общей обязанностью каждого, кто верит в принцип верховенства права и социального мира", – отметил министр юстиции.

Со словами осуждения выступил и вице-президент Турции Джевдет Йилмаз, отметив важность правового урегулирования ситуации. Он отметил, что любое насилие подрывает демократический строй страны и вредит общественному согласию.

Как сообщал OBOZ.UA, турецкая оппозиция объявила о проведении 23 апреля в Анкаре шествия "Аниткабир", поскольку это День национального суверенитета и защиты детей. Власти города заявили, что эта мера "считается нецелесообразной", и запретила ее. Однако люди в Турции все равно вышли на марш, уверяя, что их "не остановят ни землетрясение, ни полиция".

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