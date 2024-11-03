'Европа не может нести бремя войны в одиночку': Орбан спрогнозировал, что произойдет в случае победы Трампа

Президентские выборы в США состоятся уже послезавтра, 5 ноября. И Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа.

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Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Reuters. Кроме того, он спрогнозировал, что если Трамп станет новым президентом США, то Европа не может нести груз войны в одиночку.

"Наедине Европа не может нести это бремя. И если американцы переходят к миру, то и нам нужно адаптироваться. Именно это мы планируем обсуждать в Будапеште", – сказал Орбан.

Политик отметил, что Трамп готов вести переговоры о мирном урегулировании для Украины и выразил уверенность в его победе над кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

"Мы должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, во что я не только верю, но и вижу цифры в этом направлении, если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет выступать за мир, то Европа не сможет оставаться военно настроенной", – добавил Орбан.

Премьер-министр Венгрии считает, что Украина будет в центре внимания на встрече европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе.

Следует добавить, что международная позиция кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа больше соответствует вкусам Кремля, но даже его план по прекращению войны в Украине может оказаться неприемлемым для российского диктатора Владимира Путина.

Российские пропагандисты поддерживают Трампа с осторожностью, чтобы не оказаться такими же наивными, как после предыдущей победы республиканца, потому что Москва почувствовала, что мало что выиграла от его первого срока.

Напомним, 5 ноября в США будут выбирать нового президента. По состоянию на начало ноября в среднем коэффициент в рейтингах составлял 61,1% за победу Трампа и 37,6% за Гаррис.

Как писал OBOZ.UA, в США действует косвенная система выборов. О том, как определят победителя, читайте в материале по ссылке.

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