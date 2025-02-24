Европа может назначить спецпредставителя на переговорах по Украине, – Кошта

Европейский Союз может назначить своего представителя для участия в возможных переговорах между Россией и Украиной о завершении войны. Этот вопрос обсудят на заседании Европейского совета 6 марта.

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Об этом сказал президент Евросовета Антониу Кошта во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и иностранных лидеров в Киеве после саммита "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля. Он подчеркнул, что война РФ против Украины касается и европейской безопасности.

Европа должна участвовать в переговорах, если они состоятся, сказал Кошта. Он уточнил, что речь может идти не только о странах, являющихся членами Европейского Союза, но и о Британии, Норвегии, Исландии.

Все эти страны приобщались к оказанию поддержки Украине и очень обеспокоены вопросам европейской безопасности, отметил президент Европейского совета.

"Если у нас будет совместный представитель, то он будет представлять нашу общую позицию. Мы это обсудим в течение следующего заседания Европейского совета, которое назначено на 6 марта. Я сегодня пригласил лидеров стран к участию. Это специальное заседание", – сказал Кошта.

Напомним, что европейские министры иностранных дел выступили с совместным заявлением по поводу вероятных переговоров Украины с Россией по прекращению войны, которые пытается организовать администрация США. Они подчеркнули, что за столом переговоров, если они состоятся, должна быть и Европа.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с премьером Британии Киром Стармером также подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров по окончании войны и формированию крепких гарантий безопасности. Он подчеркнул, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы.

В то же время спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине, однако европейские интересы будут включены в эти обсуждения.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля в Киев прибыли руководство Евросоюза и лидеры, представители правительств стран-партнеров Украины. Они выступили на пленарном заседании саммита "Поддерживай Украину" и обсудили вопросы мира, гарантий безопасности Украины и будущего коллективной безопасности.

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