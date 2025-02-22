'Европа должна быть за столом переговоров об окончании войны': Зеленский провел переговоры со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 февраля, провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили военное сотрудничество, гарантии безопасности и общие шаги и мероприятия на следующую неделю (24 февраля – 2 марта).

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Глава Украинского государства сообщил об этом в X (Twitter). Напомним, что 24 февраля пройдет ровно три года, как Россия развязала против нашей страны полномасштабную войну. Очевидно, часть мероприятий, о которых упомянул Зеленский, будет посвящена именно этой дате.

Диалог с британским премьером президент Украины назвал продуктивным.

"Европа должна быть за столом переговоров касательно окончания войны и формирования крепких гарантий безопасности. Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы.

Согласовали наше военное взаимодействие, общие шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной. Великобритания и ее народ являются одними из самых больших сторонников Украины. Мы это очень ценим", – написал Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В третью годовщину начала полномасштабного вторжения британское правительство намерено объявить о новом пакете военной помощи украинской армии. Кроме того, премьер-министр Кир Стармер может огласить о дополнительных санкциях против РФ.

– В The Guardian считают, что Стармер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе не будет упоминать его противоречивые комментарии об Украине. Глава британского правительства не хочет "рисковать разозлить Трампа", бросив ему вызов за нападки на Владимира Зеленского.

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