Евродепутат из Румынии, которая хотела аннексировать часть Украины, пригрозила 'переломать Зеленскому ноги'

Скандальная румынская политик, лидер ультраправой партии S.O.S. Romania Диана Йованович-Шошоаке посетила Москву. Выступая там, она пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому – мол, она "переломает ему ноги", если тот попытается выступить в парламенте ее страны.

Этим обещанием евродепутат похвасталась на встрече организации "Друзья России" 19 октября. Пресс-служба руководительницы S.O.S. рассказала об этом на Facebook-странице.

Йованович-Шошоаке поплакалась, что в октябре 2023 года Зеленский приезжал в Румынию.

Отметим, что это был первый визит украинского президента в эту страну с начала полномасштабной войны. Сам Зеленский тогда сообщал, что выступление перед членами парламента запланировано не было. Однако теперь, на встрече в Москве, Шошоаке объявила, что именно ей якобы "удалось остановить визит".

"Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не осмеливается произносить речь в моем парламенте!" – разразилась она угрозами.

"Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа. Я обязана перед румынами защищать суверенитет и независимость моей страны и реагировать на врагов моего народа", – выдала Шошоаке.

После этого она заявила, что в Украине проживает "более миллиона румын" (хотя, согласно официальной статистике, их до полномасштабного российского вторжения насчитывалось около 150 тысяч).

Евродепутат пожаловалась на "ущемление" прав нацменьшинств. По ее представлению, в Украине этническим румынам "не позволяют разговаривать на румынском языке" и молиться, потому что для них "запрещено православие".

Какими скандалами "прославилась" Диана Йованович-Шошоаке

Шошоаке неоднократно повторяла тезисы кремлевской пропаганды. Она не только выступала против предоставления Украине военной помощи, но и предлагала аннексировать украинские территории: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Политик даже подавала в румынский парламент соответствующий законопроект.

Женщина называла Владимира Зеленского "нацистом", сравнивала его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Украину евродепутат обзывала "преступным государством" и "террористкой", а еще утверждала, что Европейский Союз и НАТО "подталкивают мир к Третьей мировой войне".

На одном из пленарных заседаний в румынском парламенте Шошоаке устроила ссору и выкрикнула "Слава Москве".

В 2024 году скандалистка пыталась принять участие в выборах президента, но Высший суд Румынии исключил ее из списка кандидатов. Шошоакэ сильно обиделась, говорила о "незаконности" этого решения и даже написала письмо диктатору Владимиру Путину. Она предлагала главарю России на мирных переговорах по окончанию войны учесть, что "есть румынские территории, которые незаконно удерживаются Украиной в соответствии с несправедливым пактом Риббентропа-Молотова", и румыны якобы "хотят их вернуть".

Как писал OBOZ.UA, 17 марта 2025 года Служба безопасности Украины запретила въезд Диане Йованович-Шошоаке в нашу страну.

