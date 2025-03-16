Снова посягает на часть Украины: скандальная Шошоаке, которую не пустили на выборы в Румынии, написала письмо Путину

В Румынии пророссийский ультраправый политик, лидер партии "SOS Румыния" Диана Шошоаке, которую ранее исключили из списка кандидатов в президенты, снова отличилась, написав письмо диктатору РФ Владимиру Путину. Она пожаловалась на решение суда, а также выдала бред о "румынских территориях, незаконно удерживаемых Украиной".

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Об этом пишет digi24. Одиозная Шошоаке утверждает, что ее "незаконно" исключили из предвыборной гонки, потому что она "выступала за мир, нейтралитет и улучшение отношений с Россией".

Также политик считает, что такое решение Высшего суда связано с тем, что она критикует политику Европейского Союза и НАТО, которая "подталкивает мир к Третьей мировой войне".

"Я хотела стать президентом страны, чтобы не позволить Румынии втянуться в самоубийственные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя, и именно поэтому меня забанили. Как вы видите, хотя ЕС обвиняет Россию в диктатуре, настоящая диктатура находится в Румынии. Мы продолжим отстаивать мир и нормализацию отношений с Российской Федерацией и будем решительно противостоять планам ЕС втянуть нас в конфликт", – утверждает Шошоаке.

В своем письме Путину она заявила, что "есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной в соответствии с несправедливым пактом Риббентропа-Молотова, и румыны имеют право защищать себя на тех территориях, которые хотят вернуть".

В этой связи она попросила "учесть это ее требование в переговорах, которые проходят по миру в Украине".

Шошоаке также отметила, что "Брюссель хочет сохранить контроль над Румынией и втянуть в войну, которой никто в стране не хочет".

"Если ЕС хочет войны, ему достаточно отправить на передовую комиссаров и европейских парламентариев, которые голосуют в этом направлении", – также говорится в письме.

Напомним, в марте прошлого года Диана Шошоаке также отметилась посягательствами на украинскую территорию по классике "методичек российской пропаганды". Политик подала законопроект, которым предложила аннексию территорий Украины: Северной Буковины, Герца, Буджака (Кагула, Болграда, Измаила), исторического Марамуреша и острова Змеиный.

Шошоаке аргументировала свое предложение желанием "восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения Румынии", а также попросила учесть помощь Бухареста Киеву во время войны.

Кроме того, Шошоаке сравнила президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, а нашу страну назвала "террористкой". Сенатор добавила, что Румыния должна выступить против "преступного государства", или подтвердить, что она за одну ночь "стала вассалом Украины и колонией Киева".

На одном из пленарных заседаний в румынском парламенте Шошоаке устроила ссору и воскликнула "Слава Москве". Конфликт произошел из-за ее ноутбука, настроенного на московский IP-адрес.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Высший суд Румынии исключил из списка кандидатов в президенты Диану Шошоаке. Свое решение орган правосудия не объяснил, как делает это обычно.