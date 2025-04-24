'Эту войну нужно завершать как можно скорее': Зеленский в ЮАР назвал 'ключ' к миру в Украине

Президент Владимир Зеленский во время визита в ЮАР заявил, что войну РФ против Украины необходимо закончить как можно быстрее. Первый шаг к миру, по его словам, – полное и безусловное прекращение огня.

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Такое заявление глава государства в четверг, 24 апреля, сделал во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по итогам переговоров в Претории. В частности, он сказал, что утром Украина прошла через новую атаку России, "очень масштабную" – украинская ПВО зафиксировала более 200 воздушных целей.

Враг запустил ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.

К сожалению, есть разрушения, потери в Киеве и других городах Украины, добавил Зеленский.

Более 80 человек получили ранения, также есть погибшие. В Киеве среди жертв агрессора – родные брат и сестра, парню был 21 год, девушке – 19.

"Мои соболезнования всем. Сейчас еще продолжаются спасательные операции. Из-за этой российской атаки я решил сократить программу визита, но оставляю нашего министра иностранных дел, чтобы проявить наше уважение и провести все планировавшиеся встречи", – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, каждую ночь РФ запускает по Украине 100-120 "Шахедов" или дальнобойных дронов. Так что вряд ли стоит связывать ту или иную атаку с чем-то конкретным, сказал он журналистам:

"Сегодня атака одна из самых сложных, наглых со стороны России. 215 средств поражения по гражданским, по жилью, по инфраструктуре. Но я бы не связывал ее с чем-то конкретным. Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Африке, безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные, человеческие, гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента".

Если Россия заявляет о своей готовности к прекращению огня – следует прекращать массированные удары по Украине, заявил глава государства.

"Украина больше всего хочет окончания войны. И сегодняшнюю встречу в ЮАР начали с того, как закончить войну. Первый шаг к завершению войны – это прекращение огня. Все на это согласились, кроме России", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что пока в Украине идет война – покоя не будет во всем мире. Поэтому Киев хочет, чтобы мирные инициативы поддерживали все, в том числе страны Африки.

Роль G20, где сейчас председательствует ЮАР, в глобальных усилиях ради мира в Украине может быть больше, отметил Зеленский.

Президент Украины также отреагировал на условия США относительно отказа от Крыма в рамках потенциального мирного соглашения с РФ.

"США предложили свое видение, в Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, к

оторую они предложили. Конструктивная наша команда, Европейская команда, и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты. Я считаю, что сегодня этот формат, этот документ, находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть в каких-либо договоренностях", – заявил он.

По словам президента, "разговор в Лондоне был непростой, но конструктивный" и закончился не разногласиями, а желанием работать дальше. Вопросом номер один было как остановить войну и Путина.

Кроме того, Зеленский заявил, что передал Рамафоси список 400 украинских детей, которых против их воли вывезли в РФ.

"К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей. Мы должны вернуть всех. Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент (Рамафоса. – Ред.) поможет нам их вернуть", – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, Сирил Рамафоса в свою очередь рассказал, что перед встречей с Зеленским провел разговоры с Путиным и Трампом относительно войны РФ против Украины. Он также заявил: в ЮАР верят, что единственный путь к миру лежит через дипломатию.

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