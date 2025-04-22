'Этот вопрос дискуссионный': Ступак объяснил, чем угрожает Украине возможный выход США из переговоров по завершению войны

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио прямо заявили, что Соединенные Штаты могут выйти из переговорного процесса по мирному урегулированию российско-украинской войны. Если это произойдет, Украина может столкнуться с серьезными последствиями.

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Главная опасность в том, что США в таком случае могут лишить украинскую армию военной поддержки. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, при участии Соединенных Штатов есть вероятность договориться и остановить эту войну. Ступак подчеркнул, что речь идет не о конкретных условиях, а о том, что страны Европы не смогут без США продолжать дипломатический процесс с Россией.

Также он добавил, что если американская сторона выйдет из переговорного процесса, это может повлечь за собой потерю всей военной помощи от США.

"Представьте себе, что американцы выходят из мирного процесса, и не просто выходят, а забирают с собой все, всю помощь, запрещают использовать нам то американское вооружение, которое есть у нас, танки, авиацию. Скажут: украинцы мы запрещаем это использовать, а если будете, мы наложим на вас санкции. Такое может быть", – сказал Ступак.

В то же время он допустил, что заявления Трампа и Рубио могут быть способом давления на французов, на немцев, на британцев, чтобы они не помогали Украине вооружением из-за угрозы санкциями. Поэтому, уверен Ступак, к этому вопросу нужно относиться очень осторожно.

Напомним, Россия продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров с США по прекращению огня в Украине. Однако последние заявления как ряда российских должностных лиц, так и главных пропагандистов Кремля показывают, что это не так.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки якобы открыты к тому, чтобы признать контроль страны-агрессора России над оккупированным в 2014 году украинским полуостровом Крым. Это может стать шагом к более широкому "мирному соглашению" между Киевом и Москвой.

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