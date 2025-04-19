США открыты к тому, чтобы признать контроль РФ над Крымом в рамках мирного соглашения – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки якобы открыты к тому, чтобы признать контроль страны-агрессора России над оккупированным в 2014 году украинским полуостровом Крым. Это может стать шагом к более широкому "мирному соглашению" между Киевом и Москвой.

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Об этом говорится в материале Bloomberg, журналисты которого ссылаются на источники, проинформированные в этом вопросе. СМИ пишет, что потенциальная "уступка" является последним сигналом того, что президент Штатов Дональд Трамп стремится "закрепить соглашение о прекращении огня".

Потенциальное "признание" Крыма российским рискует подорвать международные законы и договоры, которые прямо запрещают захват территорий путем применения силы и аннексию. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна не будет отдавать собственные территории России.

Для РФ такое соглашение стало бы стратегической победой. ведь российский диктатор Путин уже много лет добивается международного признания аннексии Крыма, которую большинство стран мира считает незаконной.

Ранее Bloomberg писало, что США на встрече в Париже 17 апреля якобы представили союзникам предложение по заключению соглашения между Россией и Украиной, включая план условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Предложение в целом заморозит линию фронта, при этом большая часть других украинских территорий, которые сейчас оккупированы Россией, фактически останется под контролем Москвы. Стремления Киева вступить в НАТО также не будут обсуждаться.

Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято и обсуждения продолжаются. По словам источников, европейские союзники США выступают категорически против любого признания оккупированных территорий российскими.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат ответ государства-агрессора России о мирных переговорах по завершению войны в Украине уже на этой неделе. После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

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