'Этот шаг сумасшедший': группа 'Первого декабря' призвала Зеленского пересмотреть решение о санкциях против Порошенко

Инициативная группа "Первого декабря" призвала президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть принятые решения о персональных санкциях против Петра Порошенко. В объединении подчеркнули, что Украине сегодня нужна не внутренняя конфронтация, а национальное единство.

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Об этом говорится в обращении Инициативной группы "Первого декабря".

Инициаторы заявления объяснили запоздалую реакцию на кризисную ситуацию в Украине тем, что они надеялись: кто-нибудь объяснит президенту всю угрожаемость его действий.

"Неожиданный афронт президента Владимира Зеленского и его команды против Петра Порошенко показался нам настолько бездумным, что невольно теплилась надежда: кто-то объяснит Президенту всю угрожаемость ситуации – и он отменит принятые решения. Случилось же наоборот: президент пошел на эскалацию, похожую на политическое и финансовое уничтожение своего соперника".

В группе "Первого декабря" подчеркнули, что не имеют электоральных преференций, поэтому их обращение вызвано не личным пристрастием. Они добавили, что так же критически отреагировали бы, если бы инициатива конфронтации исходила от Петра Порошенко.

"Нам невыносимо даже думать, что весь этот внутриполитический кризис в стране сознательно организован в то время, когда Украина нуждается в максимальной общественно-политической консолидации. Вместо того, чтобы позаботиться о политическом взаимопонимании и сформировать крепкую гражданскую коалицию национального единства, президентская команда решила пойти на ничем. рожим", – отмечается в обращении.

Инициативная группа "Первого декабря" отметила, что президенту Украины и его команде в ближайшие дни придется принимать решения, которые будут нуждаться в одобрении со стороны всего украинского общества. Но грубая нейтрализация политических соперников вряд ли будет гарантировать такое одобрение.

"Мы призываем президента Владимира Зеленского пока не поздно пересмотреть принятые решения по персональным санкциям и направить в общество выразительные политические и информационные сигналы, которые уймут возмущенные страсти и восстановят его готовность выдерживать бурые геополитические. Ведь они, похоже, будут неизбежны", - подытожили в Инициативой группе.

Обращение подписали члены Инициативной группы "Первого декабря" Ольга Айвазовская, Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Александра Матвийчук и Ярослав Яцкив.