'Это жизненно важно': Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

Президент Владимир Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину. Он заявил, что этот шаг будет жизненно важным в борьбе с российским вторжением.

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С соответствующим обращением глава Украинского государства выступил в видеообращении к обеим палатам швейцарского парламента в четверг, 15 июня, пишет Reuters. В материале отметили, что Швейцария уже давно проводит политику, запрещающую любой стране, покупающей швейцарское оружие, реэкспортировать его сторонам в конфликте. В ноябре прошлого года страна также ввела специальное швейцарское эмбарго на поставки боеприпасов в Россию или Украину.

"Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос об экспорте военных материалов для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил Швейцарию за принятие санкций ЕС и призвал страну провести глобальный мирный саммит.

"Очень важно проявить солидарность, потому что эти санкции помогут нам положить конец агрессии", – подчеркнул президент Украины.

"Вы можете взять на себя ведущую роль и привнести свой национальный опыт. Вы можете принести свои ноу-хау и организовать такой мирный саммит", – призвал Зеленский.

При этом, как пишет издание, выступление украинского президента вызвало напряженность в швейцарском парламенте: правая Швейцарская народная партия (SVP) отвергла речь и заявила, что она нарушает нейтралитет страны.

Напомним: 7 июня 2023 года Совет кантонов Швейцарии, верхняя палата местного парламента, принял поправку, позволяющую реэкспорт вооружения в третьи страны, откуда оно может быть отправлено Украине. Теперь свое решение должен пересмотреть Национальный совет Швейцарии, являющийся нижней палатой парламента, еще 1 июня этого года проголосовавшей против.

Следует отметить, что, несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария является достаточно мощным производителем вооружений в мире, в том числе стрелкового оружия, зенитных систем, боевых бронированных машин, другого высокотехнологичного оборудования для армии, а также большой линейки боеприпасов для систем, стоящих на вооружении стран НАТО и не только.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Совет кантонов в Швейцарии хочет разрешить передавать закупаемые в стране военные материалы другим странам при условии, что страна назначения не должна участвовать в военном конфликте. Срок действия деклараций о запрете на реэкспорт для страны должен быть ограничен пятью годами;

– Швейцария сделала первый шаг к перепродаже Германии танков Leopard 2. Правительство страны поддержало вывод из эксплуатации 25 таких боевых машин с целью их дальнейшей продажи Берлину.

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