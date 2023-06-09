Швейцарские ограничения экспорта оружия в Украину подрывают обороноспособность Европы и НАТО

7 июня 2023 года Совет кантонов Швейцарии, верхняя палата местного парламента, принял поправку, позволяющую реэкспорт вооружения в третьи страны, откуда они могут быть отправлены Украине. Теперь свое решение должен пересмотреть Национальный совет Швейцарии, являющийся нижней палатой парламента, еще 1 июня этого года проголосовавшей против.

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Швейцария ранее воздерживалась от поставки оружия в Украину

Напомним, что ранее в течение нескольких месяцев запросы на реэкспорт вооружений и боеприпасов посылали Германия, Дания и Испания, однако Швейцария отказала, ссылаясь на собственное законодательство о нейтралитете, запрещающее прямую поставку оружия в зоны военных конфликтов.

Так, в ноябре 2022 года Швейцария отказалась разрешить немецкой армии отправить в Украину 12 400 снарядов швейцарского производства для своих зенитных танков Gepard, поэтому Берлин был вынужден заказать их непосредственно у немецкого производителя Rheinmetall. После этого возник новый спор по поводу 96 боевых танков Leopard 2, изготовленных в Германии и модернизированных в Швейцарии, где они и хранятся. Германия хотела бы выкупить их на замену посланных в Украину, но, по словам швейцарских чиновников, продажи могут состояться только в случае официального вывода танков из эксплуатации. Следовательно, министр обороны Германии Борис Писториус пытается заверить министра обороны Швейцарии Виолу Амерд, что танки останутся в Германии, чтобы "закрыть пробелы, образованные поставками танков Leopard 2 в Украину".

Ограничения на реэкспорт больно бьют по швейцарской военной промышленности

Следует отметить, что, несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария является достаточно мощным производителем вооружений в мире, в том числе стрелкового оружия, зенитных систем, боевых бронированных машин, другого высокотехнологичного оборудования для армии, а также большой линейки боеприпасов для систем, стоящих на вооружении стран НАТО и не только. По подсчетам европейских экспертов, насчитывается более 900 швейцарских производителей и поставщиков оборонной продукции, которые ежегодно продают оборудование на сумму около 2,57 миллиарда долларов и обеспечивают более 14 000 рабочих мест. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2019 году Швейцария была 12-м крупнейшим экспортером оружия в мире после Италии, Израиля и Нидерландов.

Поэтому сейчас в самой Швейцарии идет оживленная дискуссия по поводу реэкспорта вооружений, ведь резкий рост спроса на оружие в Европе и мире может оставить швейцарских производителей вне рынка из-за их чрезмерно сложных экспортных законов. Да, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен признает, что в условиях войны в Европе "репутация и имидж швейцарской надежности могут пострадать от этого. Нам не нужно исключение из закона, нам нужно четкое регулирование. Если другие государства не видят в нас надежных партнеров, они не будут у нас покупать". Его слова поддерживает посол Франции в Швейцарии: "Никто не просит Швейцарию поставлять оружие непосредственно в Украину. Мы понимаем, что это несовместимо с нейтралитетом. Речь идет о реэкспорте швейцарского оружия и боеприпасов, которые есть на складах наших европейских партнеров. Если они заблокированы, это проблема для Европы. Если Украина проиграет войну, европейская безопасность будет под угрозой". Это разделяет также посол Нидерландов в Швейцарии Хедда Самсон, которая сказала, что понимает дебаты по нейтралитету, но швейцарские власти должны изучить все возможности для поддержки Украины.

Швейцарские ограничения на реэкспорт подрывают обороноспособность Европы и НАТО

Следовательно, швейцарским законодателям нужно немедленно решать достаточно простую задачу, учитывая здравый смысл и вопросы европейской безопасности. Напомним, что нейтральная Швейцария в 1996 году подписала и стала участником программы НАТО "Партнерство во имя мира", но сейчас вероятность войны в Европе выросла в разы, поэтому швейцарская техника на вооружении многих стран НАТО обязательно будет задействована. Любые ограничения на швейцарские оружие и боеприпасы подрывают обороноспособность Североатлантического альянса, страны которого окружают и защищают Швейцарию от границ потенциально опасных соседей. С другой стороны, если гипотетически представить для себя вторжение в Швейцарию, то сколько сумеет держаться страна без помощи европейских партнеров? Надо напомнить, что, несмотря на развитую военную промышленность, Швейцария не способна обеспечить себя оружием полностью – все самолеты и вертолеты, ракетное, танковое и многое другое вооружение швейцарской армии имеет американское или европейское производство.

Итак, именно победа Украины в войне будет наиболее надежной гарантией того, что НАТО не придется напрямую участвовать в защите Европы от агрессивных намерений России, поэтому и сама Швейцария продолжит поддерживать свой нейтралитет. Для этого требуется только вооруженная помощь ВСУ, в противном случае в предстоящей войне примет участие не только швейцарское оружие, но и швейцарские солдаты, не все из которых вернутся домой. Именно об этом должен подумать Национальный совет Швейцарии перед рассмотрением законопроекта о реэкспорте оружия.