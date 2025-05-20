Это вредит европейской интеграции Украины: Валерий Чалый прокомментировал обыски у Елисеева

Недавние обыски ГБР у бывшего посла Украины при ЕС, бывшего заместителя министра иностранных дел Украины и дипломатического советника пятого президента Петра Порошенко Константина Елисеева по делу так называемых "Харьковских соглашений" от 2010 года - это большая ошибка, которая вредит европейской интеграции Украины.

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Об этом сказал украинский дипломат, общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в эфире телеканала "Прямой".

"Сейчас обыски у моего бывшего коллеги Константина Елисеева, известного, одного из самых на сегодня известных украинских дипломатов, бывшего посла в Брюсселе, у его дочери обыски. Для того, чтобы обыски проходили, надо сделать судебное решение, а для этого должны быть основания. В конце концов человека можно просто взять как свидетеля и послушать его позицию. Нет, сразу делается показательно и это ситуация превращения в полицейское государство", - возмутился Чалый.

Он также отметил, что каждый посол проходит многоуровневую проверку перед назначением на должность.

"Все проверки, например такой глубины, проводятся в отношении заместителя главы Администрации, а в отношении послов за рубежом еще и двойная проверка. Вот, например, меня, Посла в США, была максимальная, на уровне президента проверка со всех сторон. Так же у Елисеева. Если с 2010 года, 15 лет, человек работал на ключевых должностях, и все эти проверки были проведены. А тут вдруг кто-то поднимает вопрос десятого года. И что ищут?", - отметил Валерий Чалый.

По его словам, складывается такое впечатление, что кто-то во власти пытается "перевести стрелки" в деле Харьковских соглашений.

"Я видел, что происходило в парламенте, там же есть все документы, поднимите архив МИД, документы, кто где ставил подписи, каким образом, кто курировал какое направление. Вы что, хотите украинских дипломатов доставать и хотите "кошмарить" детей, вы хотите убить реноме тех, кто много лет его формировал? Да, они так хотят сделать. Я считаю, что это просто абсолютно недопустимо в условиях, когда заявляет президент, что мы единство какое-то формируем. Я думаю, что это больше связано с делом, которое на голову не налазит тоже по Президенту Порошенко. Но если мы путем этих дел будем и делать у всех обыски, чтобы просто давить политически, тогда какой Евросоюз? Куда мы идем?", - сказал Чалый.

"То есть они должны остановиться в этом. Есть очень много российской агентуры, с которой надо работать. Ну так работайте по конкретным людям. А теперь рассказывает Виталий Портников, что у него СБУ сняло "жучок". Не занимайте свое время политическими этими вопросами, не до того сейчас, война идет, все должны объединиться, то есть все должны сделать, каждый свое дело, или вы, кто сейчас на должностях, или те, кто не на должностях, но вам помогают. Вам же помогают. Я думаю, что все должны почувствовать: есть враг, и враг - Россия. К внутренним вопросам можно вернуться, только надо сначала в войне победить, по крайней мере не проиграть", - говорит дипломат.

Напомним, что 16 мая в квартире украинского дипломата Константина Елисеева прошли обыски. Обыскали и квартиру его дочери. Как известно, постановление на эти действия следователей предоставил Печерский районный суд города Киева. Начался обыск в квартире Елисеева в 8 часов утра и продолжался почти 7 часов. Адвокаты рассказали, что дипломата хотят связать с так называемыми "Харьковскими соглашениями".

Партия "Европейская Солидарность" прокомментировала обыски у бывшего заместителя министра иностранных дел Украины и дипломатического советника пятого президента Петра Порошенко Константина Елисеева. В политсиле отметили, что Елисеев - один из самых авторитетных и всемирно известных украинских дипломатов. Адвокат евроинтеграционного курса Украины был длительное время главным переговорщиком от Киева по заключению соглашения об ассоциации с ЕС, а также промоутером безвизового режима для граждан Украины.

"Европейская Солидарность" рассматривает такие своевольные действия власти как целенаправленное запугивание окружения Петра Порошенко, попытки его дальнейшей международной изоляции и нейтрализацию эффективных каналов доведения до международных партнеров объективной информации о развитии внутренних политических процессов в Украине.