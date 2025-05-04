'Это вполне в их стиле': Зеленский не исключил, что Россия может совершить провокации на 9 мая. Видео

Президент Владимир Зеленский не исключил, что россияне могут устроить провокации по случаю 9 мая, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По его словам, на фронте фиксируется больше всего штурмов за последние месяцы при том, что РФ предлагает прекращение огня на праздничные дни.

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Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге 4 мая. "Мы понимаем, кто эти соседи – Россия – и на что они готовы ради радикальных каких-то политических дивидендов внутри своего государства прежде всего", – сказал он.

Президент напомнил, что Путин объявлял перемирие на фронте на Пасху, но оккупанты его не соблюдали.

"Это не первый вызов, не первые обещания России о прекращении огня. Даже во время Пасхи, во время всех их сигналов и обещаний даже не нам – мы понимаем, с кем имеем дело, мы им не верим – Соединенным Штатам Америки, публичным обещаниям. И мы понимаем, что они совершили более ста штурмов", – рассказал он.

Поэтому, добавил Зеленский, провокации от РФ "могут быть".

"Это в их стиле. Например, сегодня, все эти дни они говорят о том, что они хотят какое-то частичное прекращение огня. Но вы должны знать, количество штурмов сегодня самое большое за последние месяцы. В эти дни", – сказал президент.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского, согласно которому накануне россияне совершили более 200 штурмов.

"То есть веры нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян. И если им еще кто-то верит, ну пусть попробуют на себе", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая Зеленский официально отказался от трехдневного перемирия на 9 мая, предложенного диктатором РФ Владимиром Путиным. Предложение он назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

Президент также заявил, что Украина готова к перемирию с любого дня, но не менее чем на месяц, что предложили Соединенные Штаты. Глава государства подчеркнул: цинично предлагать перемирие только на праздники, когда страна-агрессор каждый день бьет по Украине.

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