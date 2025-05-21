"Это вопрос безопасности Польши, а не личных симпатий": Туск высказался относительно перспектив вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО является вопросом национальной безопасности Польши. Позиция Варшавы по этому вопросу не может диктоваться личными симпатиями или предвыборной гонкой, как это сейчас происходит в Польше, один из кандидатов в президенты которой готов блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

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С критикой в адрес политической партии "Право и справедливость", которая резко изменила свою позицию на фоне выборов в стране, выступил польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает "Польское радио для Украины".

На фоне выборов президента Польши крупнейшая оппозиционная партия страны, "Право и справедливость" (PiS), кардинально изменила свою позицию относительно поддержки Украины на пути к вступлению в НАТО. Партийцы "мимикрировали" под позицию своего кандидата Кароля Навроцкого по этому вопросу.

"Политики "Права и справедливости" за одну ночь изменили свои взгляды. Еще вчера поддерживали вступление Украины в НАТО, а сегодня – поддерживают кандидата, который прямо выступает против этого", – раскритиковал представителей этой политсилы Туск во время выступления в польском Сейме.

Навроцкий, которого поддерживает PiS, заявил, что готов подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, предусматривающую, в частности, блокирование вступления Украины в НАТО и введение запрета на законодательном уровне на отправку польских военных в Украину.

Туск напомнил, что Лех Качиньский – президент Польши, погибший в 2010 году в авиакатастрофе на территории РФ и в свое время возглавлявший PiS – был "решительным сторонником евроатлантической интеграции Украины".

"Я знаю, что это может быть непопулярным сегодня. Ваш кандидат говорит: "Нет, Украина не будет в НАТО ни при каких условиях", – будто это вопрос личных симпатий. Но это – вопрос нашей жизненно важной безопасности", – констатировал Туск.

Напомним, 18 мая в Польше состоялся первый тур выборов президента, тогда OBOZ.UA подробно рассказывал, кто претендует на главный пост страны. В этот раз выбирать полякам пришлось из 13 кандидатов.

Ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов, поэтому впереди – второй тур, в котором и будет определена фамилия следующего главы государства. Бороться за победу 1 июня будут действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский (его в первом туре поддержали 31,36% избирателей) и Кароль Навроцкий, которого поддерживает PiS (с результатом после первого тура в 29,54% голосов)

И OBOZ.UA рассказывал о программах обоих кандидатов и о том, чего ждать Украине от смены президента в соседнем государстве и как это повлияет на помощь и наших беженцев.

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