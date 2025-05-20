Выборы в Польше: чего ждать Украине от смены президента в соседнем государстве и как это повлияет на помощь и наших беженцев

18 мая в Польше состоялся первый тур выборов президента. Предположительно либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую коалицию премьер-министра страны Дональда Туска, с небольшим перевесом победил своего праворадикального соперника – директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, которого поддерживает крупнейшая оппозиционная сила страны партия "Право и справедливость". Учитывая то, что Тшасковский получил 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%, во втором туре 1 июня будет очень горячо.

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В предвыборных программах обоих кандидатов заложена цель довести расходы на оборону до 5% ВВП – одного из самых высоких уровней НАТО. Что касается украинского фактора на этих выборах, то он является одним из главных для обоих кандидатов. Главные триггеры связанные с Украиной – Волынская трагедия и проблемы польских фермеров из-за украинского зерна. Поддержка Украины также звучит достаточно громко, но все больше она становится более прагматичной и связывается исключительно с польскими интересами и безопасностью. Вступление Украины в ЕС и НАТО, по мнению обоих кандидатов, связано с решением ее исторических споров с Польшей, в частности относительно Волынской трагедии. Главным сюрпризом этих выборов стало то, что правые и ультраправые кандидаты набрали заметно больше голосов, чем обещали им предвыборные прогнозы. Как отмечает местная пресса – "Польша заметно коричневеет".

О том, чего ждать от основных кандидатов на пост президента Польши по отношению к Украине, – в материале OBOZ.UA.

Основные триггеры в отношении Украины

Отношения Украины и Польши в начале полномасштабного вторжения РФ и на четвертый год войны несколько трансформировались. Нет, поляки продолжают желать нам победы, ведь понимают для себя последствия украинского поражения. В то же время эйфория разносторонней помощи в начале полномасштабного вторжения со временем перешла в более прагматичное русло. Это, например, вылилось в ограничение транзита для украинской сельхозпродукции, что переросло практически в блокаду и антиукраинские действия польских фермеров и перевозчиков на границе.

Но не только экономические вопросы сейчас являются проблемными в отношениях обеих стран. Достаточно серьезно о себе напоминает и историческое прошлое. "Начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС является положительной вестью", – заявил президент Польши Анджей Дуда. Однако от наших соседей звучат и другие месседжи: "Пока не решится вопрос эксгумации останков жертв Волынской "резни" (именно так в Польше называют Волынскую трагедию - обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения в 1942-1943 годах), до тех пор Киеву нет смысла мечтать о вступлении в ЕС".

Как известно, польский Сейм в 2023 году принял резолюцию о чествовании памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-ю годовщину. В тексте резолюции указано, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида. Также в документе говорится о необходимости провести эксгумацию, достойное захоронение и почтение памяти всех жертв геноцида.

"Исторические раны и проблемы от украинцев в Польше" активно эксплуатировались во время этих выборов подавляющим большинством кандидатов. К сожалению, на сегодня надо констатировать, что в Польше тренд на все более ухудшение отношения польского общества к украинцам. Главные кандидаты вынуждены с этим считаться, усиливая жесткую риторику по отношению к Украине и украинцам, которые находятся в их стране.

Рафал Тшасковский: Варшава не может бесконечно обращаться с украинцами как со своими гражданами

Рафал Тшасковский выступает за дальнейшую поддержку Украины Польшей, как один из основных элементов безопасности своей страны из-за российской угрозы, но также подчеркивает необходимость решения исторических вопросов, в частности относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Что касается прав украинских граждан в Польше, в частности в контексте войны, беженства и социальной политики, то Тшасковский, как представитель либерального политического крыла, в целом поддерживает интеграцию украинцев в польское общество, но отмечает, что "Варшава не может бесконечно обращаться с украинцами как со своими гражданами".

Он неоднократно признавал, что Польша сделала много для помощи украинцам после полномасштабного вторжения России в Украину и подчеркивает, что предоставление таких прав и льгот не может быть бессрочным. По его мнению, социальные программы вроде "800+" (ежемесячные выплаты на детей, которые получат и украинские беженцы) должны оставаться прежде всего для тех, кто работает и платит налоги в Польше. Во время этой кампании Тшасковский даже выступил за лишение части украинских женщин государственных выплат за воспитание несовершеннолетних детей.

Тшасковский говорит о необходимости баланса: с одной стороны - поддержка тех украинцев, которые интегрируются в польское общество, с другой - защита польской социальной системы от перегрузки. Он считает справедливым, чтобы украинцы, которые легально работают, имели право на доступ к услугам здравоохранения, образования и социальной защиты наравне с поляками. Однако те, кто не имеет источника доходов и не способствует развитию польского общества, не должны автоматически пользоваться полным спектром льгот.

Во время последних дебатов много шума наделало заявление Тшасковского о том, что со времен работы в Европарламенте он четко понял, что "Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной между агрессивной Россией и хорошо вооруженной Польшей". Кажется, этот месседж сейчас набирает все большую популярность не только в Польше. При этом еще в январе Тшасковский уверял, что членство Украины в НАТО и в Европейском Союзе отвечает интересам Польши. В то же время он подчеркнул, что мир в Украине должен быть установлен на справедливых условиях, что необходимо объяснить президенту США Дональду Трампу.

"Не фотографируйтесь с ним, но подробно поговорите с ним об этом", – сказал он, намекая на встречу Кароля Навроцкого, которого поддерживает ПиС, в Белом доме. По словам Тшасковского, Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому Польша должна вооружиться.

Кароль Навроцкий: поляки не должны быть оптимистами относительно Украины в ЕС и НАТО

На предвыборных митингах Навроцкий выступал против иммигрантов, "зеленого" курса ЕС и Брюсселя в целом, а также требовал ограничить помощь Украине, предоставляя ее исключительно в интересах Польши и должна быть экстренной мерой, а не постоянной политикой. На последних дебатах перед первым туром голосования Навроцкий отметил, что "нашей стране не стоит быть слишком оптимистично настроенной относительно вступления Украины в ЕС или НАТО". Политик заявил, что не видит Украину членом Европейского Союза или НАТО, пока не будут решены исторические вопросы, важные для Польши, в частности вопрос ответственности за Волынскую трагедию. По его мнению, страна, которая не признает исторических преступлений, не может быть полноправным членом международных альянсов. В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отказ Украине в членстве в ЕС и НАТО повышает риск войны уже на польской границе, и заявил, что Навроцкому стоит думать не о политической борьбе, а о своей безопасности.

Что касается прав украинцев в Польше, то Кароль Навроцкий считает, что социальные и медицинские услуги должны быть прежде всего для граждан Польши. В публичных выступлениях он, в частности, заявил, что польские матери имеют право стоять в очереди к врачу перед украинками. Эти слова вызвали критику, но также нашли поддержку среди части избирателей. Он также предлагает отменить доплаты к пенсиям для украинских граждан, которые не имеют трудового стажа в Польше.

Победа для Туска

Результат нынешних выборов в Польше будет иметь далеко идущие последствия для дальнейшей политики страны. Дело в том, что со времени прихода к власти коалиции под руководством Дональда Туска в 2023 году, ключевые правительственные инициативы блокировало вето президента Анджея Дуды, который является союзником оппозиционной партии "Право и справедливость". Победа Тшасковского может изменить этот сценарий, поскольку правительственное законодательство больше не будет сталкиваться с президентским вето. Это обеспечит согласованную работу ветвей власти и позволит начать реализацию реформ. Прежде всего речь идет о судебной системе: ее несоответствие нормам ЕС в прошлом привело к конфликту между Варшавой и Брюсселем и замораживанию финансирования Польши. У правящей коалиции недостаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето. Победа Навроцкого снимает эту проблему.

От Трампа до пророссийских ультраправых

Команда Кароля Навроцкого во время избирательной кампании использовала свои хорошие контакты с республиканцами в США, чтобы предъявить мощный козырь: Навроцкого в Овальном кабинете Белого дома принял американский президент Дональд Трамп и сфотографировался с ним.

"Вы победите", – сказал Трамп Навроцкому. Однако другой шаг Навроцкого относительно иностранной поддержки вызывает недоумение. Так, политик заручился поддержкой лидера "Альянса за объединение румын" Джордже Симиона, который накануне проиграл собственные выборы президента и который является достаточно токсичным персонажем в Европе из-за своих пророссийских взглядов. Симион принял участие в предвыборном митинге Кароля Навроцкого в Забже и назвал его "будущим президентом Польши". Дональд Туск резко отреагировал на встречу ультраправых кандидатов в президенты Польши и Румынии.

"Россия счастлива. Навроцкий и его пророссийский румынский коллега Джордж Симион на одной сцене за пять дней до президентских выборов в Польше и Румынии. Все понятно".

Ключом к окончательному результату президентских выборов в Польше может стать то, отдадут ли сторонники представителя "Конфедерации" Славомира Менцена – ультраправого кандидата, который с результатом 15,4% голосов занял третье место, свои голоса за Навроцкого во втором туре.

"Я хочу лично обратиться к одному из своих контркандидатов, с которым нас объединила волна хейта, ненависти и фейков в ходе этой избирательной кампании – к доктору Славомиру Ментцену и ко всем избирателям "Конфедерации". Не время на дискуссии о политических и партийных делах", – отметил Навроцкий, подчеркнув, что разделяет с кандидатом от ультраправых "те же ценности".

Опасный триумф

Согласно с опросом, 50 процентов поляков считают, что их страна движется в неправильном направлении, что на 13 пунктов больше с момента вступления Туска в должность. Это недовольство как ПиС, так и Гражданской платформой Туска, которые боролись за власть в течение двух десятилетий, приводит к тому, что определенная поддержка переходит к ультраправым кандидатам. И вот уже два кандидата от токсичной. Антиукраинской партии "Конфедерация" ультраправые политики Славомир Менцен и Гжегож Браун получили суммарный результат более 20% голосов.

"Польша коричневеет", – так прокомментировала эти результаты издание Gazeta Wyborcza. И это не далеко от истины. Так, тот же Браун выступает за восстановление традиционных польских ценностей, критикует Европейский Союз и НАТО, поддерживает более тесные связи с Россией. Его взгляды часто описывают как антизападные, антиукраинские и антисемитские. Он также известен скандальными поступками, в частности тушением ханукальной меноры в польском парламенте. В феврале 2025 года Браун призвал польскую армию "готовиться к возможным конфликтам с украинскими националистами". В марте 2025 года назвал политику Варшавы в отношении Украины "глупой и предательской", заявив, что Польша не должна нести издержки "этой большой игры империй". В мае 2025 года во время митинга Брауна в Люблинском воеводстве была сорвана украинская национальная символика, что вызвало возмущение среди украинцев и международного сообщества.

Менцен также не далеко отошел от Брауна. Он активно выступал против предоставления Украине военной помощи, призывая к нейтралитету Польши в войне и отказа от участия в международных санкциях против России. Достаточно жестко выступает против украинских беженцев в Польше. Дальнейший рост популярности подобных политиков может изменить сначала политический ландшафт, а затем и саму жизнь Польши до неузнаваемости.

У Украины могут быть проблемы

Хотя в Польше во второй тур вышли традиционные политики, и с этой точки зрения в Европе будет все нормально, а вот у Украины могут быть проблемы, потому что тот же господин Навроцкий уже выступал, как говорится, с не очень хорошими к Украине нарративами. И как минимум он говорит о том, что Украина должна решить все исторические проблемы с Польшей, а только потом претендовать на полноценное членство в Европейском Союзе и в НАТО. Очевидно, что с этой точки зрения он может создать проблемы для нашей страны, если победит на президентских выборах – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По словам эксперта, при этом Навроцкий, как и большинство влиятельных политиков Польши, выступает за дальнейшую помощь Украине, в том числе в военном плане, так как считает, что помощь Украине – это сдерживание России, и это в интересах безопасности Польши.

"С одной стороны, да, мы должны понимать, что предвыборная кампания является предвыборной кампанией, когда делаются резкие заявления ради электоральных достижений. Но, к большому сожалению, что украинский вопрос является частью этих избирательных процессов, на нем достаточно серьезно спекулируют, разжигают определенным образом антиукраинские настроения в обществе. Почему это проблема? Поэтому еще уже и умеренный Тшасковский должен реагировать на определенные настроения в польском обществе и корректировать свою риторику по украинским вопросам. Потому что когда мы сегодня говорим о польском обществе, давайте посмотрим, кто занял 3-4 место. Это же на самом деле караул, потому что эти места заняли политики, представляющие ультраправую партию "Конфедерация", которая занимает исключительно антиукраинскую позицию. Представители которой уже неоднократно устраивали достаточно жесткие антиукраинские акции и делали заявления против Украины. И вот сегодня, к большому сожалению, вместе они набирают более 20%. И это значительная часть польского общества, у которых откликаются и в том числе эти антиукраинские нарративы. И уже совсем скоро так может случиться, что они будут представлять собой силу, с которой придется считаться всем, кто бы ни победил на выборах. Для Украины это не предвещает ничего хорошего", – констатировал Александр Леонов.