В Польше объявили окончательные результаты первого тура выборов президента: что известно

19 мая, в Польше объявили окончательные результаты первого тура выборов президента. Национальная избирательная комиссия установила, что ни один из 13 кандидатов в президенты не набрал более половины действительных голосов.

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Об этом сообщает Polsat News. Таким образом, второй тур президентских выборов состоится 1 июня, в нем встретятся действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский и представитель от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

Согласно данным со 100% округов, в первом туре президентских выборов Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов. Кандидат, которого поддерживает ПиС, Кароль Навроцкий, получил 29,54% голосов.

Данные других кандидатов:

Славомир Менцен (Конфедерация) – 14,81%;

Гжегож Браун (Конфедерация Польской Короны) – 6,34%;

Шимон Головня ("Третий путь") – 4,99%;

Адриан Зандберг ("Разем") – 4,86%;

Магдалена Беят ("Новые левые") – 4,23%;

Кшиштоф Становский – 1,24%;

Йоанна Сенишин (бывший депутат от СЛД) – 1,09%;

Марек Якубьяк (Свободные республиканцы) – 0,77%;

Артур Бартошевич (экономист) – 0,49%;

Мацей Мацяк (лидер Движения за процветание и мир) – 0,19%;

Марек Вох (Беспартийные местные самоуправленцы) – 0,09%.

Распределение голосов на карте Польши Кандидат в президенты Рафал Тшасковский получил больше всего голосов в таких воеводствах: Любушском (40,49%), Западнопоморском (40,31%) и Поморском (38,05%).

Наименьшую поддержку он получил в Подкарпатском (17,9%), Люблинском (20,65%) и Подляском (23,31%) воеводствах. За него проголосовало 6 147 000 избирателей.

Кароль Навроцкий получил больше всего голосов в таких воеводствах: Подкарпатском (42,77%), Свентокшиском (39,94%) и Люблинском (39,02%).

Наименьшую поддержку он имел в Померании (22,19%), Любушском (23,25%) и Западной Померании (24,29%). За Навроцкого проголосовали 5, 79 млн избирателей.

Эти данные свидетельствуют, что за Тшасковского проголосовало на 356 тысяч человек больше, чем за Навроцкого.

Явка на президентских выборах в воскресенье составила 67,31%. Это выше, чем в первом туре выборов 2020 года, когда явка составила 64,51%. Самая высокая явка на этих выборах была зафиксирована в Мазовецком воеводстве – 73,40%, а меньше всего людей проголосовало в Опольском воеводстве – 57,64%.

Ранее OBOZ.UA писал о кандидатах в президенты Польши, их шансах на победу и других подробностях избирательного процесса.

Напомним, накануне президентских выборов в Польше спецслужбы РФ развернули новую волну информационных атак на Европу. В частности, они реализуют масштабную спецоперацию под названием Doppelganger, что переводится как "Двойник".

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