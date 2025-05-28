'Это важно для нас': Зеленский сделал заявление о темпах мобилизации в Украине и поставках вооружения для ВСУ

Текущие темпы мобилизации в Украине не изменились: она проводится на таком же уровне, как и полгода назад. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Сухопутные силы в этом вопросе "движутся в своем плане".

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Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также сделал заявление относительно поставок вооружений в Украину: они продолжаются, как и обсуждение увеличения поставок, при этом стало больше "небесплатных вариантов".

По словам главы государства, темпы мобилизации – не изменились. Они остаются такими же, как и полгода назад.

"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают", – отметил Зеленский.

Он также упомянул о том, что в своих докладах на заседаниях Ставки начальник ГШ ВСУ Андрей Гнатов и командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый отчитываются, что в вопросе мобилизации они "движутся в своем плане".

Также Зеленский сделал заявление относительно поставок вооружения в Украину: помощь продолжает поступать, однако часть из текущих потребностей приходится закрывать за деньги.

"Они идут. Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а потом менеджментом занимаются соответствующие институты. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы", – сказал президент.

По его словам, это прежде всего касается артиллерийских снарядов и ПВО. Глава государства добавил, что "на все это нужны финансы".

"Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Потом, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается – война вот такая, какая есть, – и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно", – добавил он.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам Зеленского, оккупанты хотят пересечь админграницу Днепропетровщины. Президент раскрыл планы врага и сообщил об успехе Сил обороны на Донетчине.

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