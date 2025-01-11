'Запад снова отступает': Джонсон в очередной раз призвал принять Украину в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз выступил за принятие Украины в НАТО. Он подчеркнул, что без предоставления нашему государству членства в Альянсе невозможно достичь долгосрочного мира.

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Об этом Джонсон сказал в интервью Delfi. Он выразил убеждение, что отказ от этого шага продолжит нестабильность в Украине и на всем европейском континенте.

Джонсон напомнил, что до начала великой войны украинцы не могли рассчитывать на вступление в НАТО в ближайшем будущем из-за сопротивления нескольких европейских стран, включая Францию, Германию и Венгрию. По его словам, "этот вопрос не стоял на международной повестке дня", и даже приглашение Украины в НАТО было бы невозможным.

"Но парадокс в том, что вторжение Путина, его варварское решение сделать это, теперь, по моему мнению, сделало это (членство Украины в НАТО – ред.) моральным и стратегическим императивом", – отметил Джонсон.

Он добавил, что сейчас, несмотря на очевидные причины поддержки Украины в этом вопросе, Запад снова отступает.

"Я не слышу, чтобы кто-то говорил, что когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает", – убежден Борис Джонсон.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить приглашение в НАТО только в полном составе, в пределах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса может распространяться только на территории, не оккупированные.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что для Украины членство в Североатлантическом альянсе остается в повестке дня. Однако сейчас, как промежуточное решение для страны , центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, политология-американистка Александра Филиппенко сказала, что не стоит ставить точку в обсуждении вступления Украины в НАТО. Заявления Трампа относительно Украины и НАТО она расценивает скорее как игру профессионального политика, отвлекающего, говоря одно, а на самом деле делающего другое.

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