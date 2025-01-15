'Мы уже проходили 'альтернативные варианты': Сибига назвал единственную действенную гарантию безопасности для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что членство в НАТО остается единственной действенной гарантией безопасности для Украины. Двусторонние соглашения с партнерами важны как промежуточные шаги и инструменты подготовки к членству, но они никогда не заменят полноправный статус члена НАТО.

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Об этом он заявил в интервью украинским СМИ. Сибига отметил непреклонность позиции Киева по интеграции в Альянс.

Он отметил, что курс вступления в НАТО закреплен в Конституции, а большая часть украинского общества поддерживает этот стратегический выбор. По его словам, не только Украина выиграет от членства, но и сам Альянс получит дополнительную гарантию безопасности, поскольку участие Украины укрепит европейскую оборону.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины для НАТО, извините за цинизм, также самый дешевый вариант обеспечения европейской безопасности", – сказал министр.

Говоря о возможных альтернативах, которые иногда предлагаются в качестве гарантий безопасности, Сибига напомнил о провале Будапештского меморандума.

"Мы уже проходили "альтернативные варианты". Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО – это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", – объяснил он.

Глава МИД также рассказал, как в 2008 году, во время саммита в Бухаресте, Владимир Путин угрожал захватом Украины в случае предоставления ей Плана действий по членству. Отсутствие четкой позиции НАТО тогда, по словам Сибиги, стало ошибкой, последствия которой мир ощущает до сих пор: оккупация Грузии, аннексия Крыма, полномасштабная война против Украины.

"Тогда Альянс проявил слабость и историческую недальновидность. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, потом оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас – имеем полномасштабную войну. Те ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это – членство Украины в НАТО", – подчеркнул он.

Что касается временных механизмов безопасности, таких как двусторонние соглашения с партнерами, Сибига подчеркнул, что они могут усилить Украину, но не заменят полноправное членство в Альянсе.

Как писал OBOZ.UA:

– Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз выступил за вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул: без предоставления нашему государству членства в Альянсе невозможно достичь долгосрочного мира.

– Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина может получить приглашение в НАТО только в полном составе, в границах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса может распространяться только на неоккупированные территории.

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