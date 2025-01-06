'Нужно единство': какие условия вступления Украины в НАТО предложил Зеленский

Украина может получить приглашение в НАТО только в полном составе, в границах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса могут распространяться только на территории, которые не являются оккупированными.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте американскому исследователю и блогеру Лексу Фридману. Видео было опубликовано на YouTube-канале Офиса президента вечером 5 января.

"Законодательно приглашение в НАТО делается Украине", – подчеркнул глава государства, имея ввиду все наши территории.

Но НАТО может действовать на части, которая контролируется Украиной, добавил он.

"Об этом можно договориться, я уверен. Да, это небольшая победа для нас, но если мы видим дипломатический путь завершения войны – это первое. Второе – это пакет оружия... И санкции [против России]", – указал президент.

Как уточнил он, речь идет о непубличном списке военной техники, необходимой нашим Силам обороны. Для обеспечения этого нужно единство Соединенных Штатов и Европы.

Как писал OBOZ.UA:

– Американский исследователь и блогер Лекс Фридман приехал в Украину, чтобы записать трехчасовый подкаст с Владимиром Зеленским. Глава государства рассказал о своем видении того, как можно вести переговоры с Владимиром Путиным, об извинениях Александра Лукашенко в начале полномасштабного вторжения РФ, об условиях прекращения огня и выборов.

– Президент Украины сказал, что в случае достижения справедливого мира новоизбранный глава США Дональд Трамп мог бы посетить Украину, прилетев в нашу страну на самолете. Это было бы символически, отметил Зеленский.

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