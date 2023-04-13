'Это то, за что мы боремся': Дмитрий Кулеба объяснил, можно ли говорить о мире в Украине без возвращения Крыма и Донбасса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что официальный Киев и его международные партнеры едины в своей позиции о том, что Крым – это Украина. Поэтому ни о каких уступках оккупантам в отношении полуострова речи не идет, и идти не может.

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Об этом политик заявил во время заседания Крымской платформы, посвященной безопасности в Черноморском регионе. Кулеба подчеркнул, что одна из ключевых целей полномасштабной войны – деоккупация крымской территории, потому что для Украины Симферополь столь же важен, как и другие областные центры.

"Если вдруг от кого вы услышите, что временно оккупированный Крым или другие оккупированные территории Украины могут не вернуться под контроль нашего государства, знайте, мы категорически не согласны с такой позицией. Нет разницы между Симферополем, Донецком или Луганском — это часть Украины, они должны вернуться домой", – сказал он участникам конференции.

Кулеба напомнил, что первой попыткой России оккупировать часть Украины был конфликт на острове Тузла в Черном море еще 20 лет тому назад. А также привел пример, когда молодой лейтенант 9 лет назад открыл огонь по российским захватчикам.

"Сегодня он уже полковник и продолжает защищать Украину. Эти примеры я привел вам для того, чтобы напомнить – война началась не год назад, а девять. Все это время мы защищаем наше государство", – заключил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заметила, что Крым, скорее всего, будет освобожден военным путем. Однако политико-дипломатический метод деоккупации полуострова также не исключается.

Еще министр Кулеба подчеркнул, что интерес россиян к отдыху в Крыму за год снизился в два раза. Граждане РФ понимают, что вскоре украденный украинский полуостров будет освобожден.

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