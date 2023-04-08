Представительница президента в Крыму назвала возможный способ деоккупации полуострова

Крым, скорее всего, будет освобожден военным путем. Политико-дипломатический метод деоккупации полуострова также не исключается.

Видео дня

Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире радио "Крым.Реалии". В частности, она напомнила, что в марте 2021 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации полуострова, которая предусматривает политико-дипломатический механизм деоккупации как ключевой.

Однако она была принята до полномасштабного вторжения, поэтому теперь она нуждается в "актуализации", отметила Ташева.

"РФ не хочет коммуницировать на тему политико-дипломатического урегулирования. Как не хотела коммуницировать до полномасштабного вторжения, так и после. Мы понимаем, что нам не с кем коммуницировать", – сказала она.

По словам Ташевой, после попыток Москвы аннексировать территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало ясно, что военный путь освобождения Крыма стал ключевым.

"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры но, мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", – сказала Ташева.

Она добавила, что деоккупация Крыма может произойти в короткие сроки, поэтому необходимо подготовить изменения в Стратегию – завершить эту работу планируется летом.

"Возможно, в июне-июле планируется заседание СНБО Украины, где будет принята обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции", которая будет учитывать полномасштабное вторжение и понимание того, что деоккупация может произойти в более короткие сроки", – рассказала чиновница.

В Представительстве президента Украины в Крыму представили свои предложения относительно восстановления власти и критериев оценки проведения выборов на освобожденном полуострове.

В частности, изначально предполагается создание военной администрации, затем – переход к военно-гражданской, а впоследствии – переход к гражданской жизни.

"По нашему убеждению, план должен быть более детализирован и более понятен, как для государственных органов, которые будут прописывать дальнейшие шаги, так и для наших граждан, чтобы они понимали четкие сигналы от украинского государства", – рассказала Ташева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля, в годовщину вторжения РФ, Зеленский рассказал о планах по деоккупации Крыма. По его словам, Украина всеми способами готовится к освобождению полуострова.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма. Сред них – наказание коллаборантов, освобождения политзаключенных, демонтаж Крымского моста и переименование Севастополя в Ахтиар.

– Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает Крым решающей территорией в российско-украинской войне. По его мнению, скорее всего, контрнаступление ВСУ будет нацелено именно на деоккупацию полуострова.