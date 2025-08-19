'Все равно что США отказались бы от Флориды': Мерц выступил резко против любых территориальных уступок Украины. Видео

Федеральный канцер Германии Фридрих Мерц резко отверг идею любых территориальных уступок для урегулирования российско-украинской войны. По его словам, такой вариант абсолютно неприемлем для суверенного государства.

В то же время он поддержал идею предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом Мерц заявил по итогам переговоров в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа и европейских лидеров, пишет The Guardian.

Никаких территориальных уступок

Глава немецкого правительства подчеркнул, что идею любых территориальных уступок от Украины, в частности требование Москвы вывести войска из Донбасса, фактически можно сравнить с гипотетическим требованием к США отдать Флориду.

"Требование России о том, чтобы Киев отказался от освобожденных территорий Донбасса, по сути, соответствует предложению Соединенным Штатам отказаться от Флориды. Это совершенно неприемлемо для суверенного государства", – сказал Мерц.

Политик также добавил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина тет-а-тет возможна только при прекращении огня.

В целом канцлер ФРГ отметил, что переговоры в Вашингтоне были "очень откровенными и даже превзошли ожидания". Прогресс был достигнут, в частности, по вопросу гарантий безопасности и готовности Соединенных Штатов присоединиться к ним.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов созвонился с российским диктатором сразу же после переговоров с европейскими лидерами. В Кремле подтвердили, что готовы к встрече между Украиной и Россией на высшем уровне. По предварительным данным, принимать участие в организации встречи будет в том числе Трамп.

Также известно, что встречу между Зеленским и Путиным планируют организовать уже до конца августа. Место встречи намерены объявить уже в ближайшее время.

Напомним, Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина-Россия-США должны состояться без всяких условий. Глава государства отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

