Это сотрудники СБУ: адвокат Порошенко назвал имена тех, кто оказывал давление на Верховный Суд по указанию властей

По указанию Банковой Служба безопасности Украины оказывала давление на судей Верховного Суда, которые сегодня объявили решение отказать Петру Порошенко в отмене незаконных санкций.

Видео дня

Об этом заявил адвокат Илья Новиков.

"Я обнародую новую информацию, которую мы ещё не публиковали. Десять дней назад, 30 июня, именно в этом помещении мы сказали, что у нас есть информация о том, что на суд оказывается давление. Сейчас пришло время назвать фамилии этих людей. По нашей информации, это сотрудники СБУ Эдуард Рудюк и Виталий Солоджук", – сказал адвокат.

"Мы будем обращаться к их руководству, к господину Покладу, который фактически руководит СБУ, с требованием проверить деятельность этих людей и выяснить, действительно ли они пытались оказать давление на суд. Напоминаю, что с начала 2026 года, с 5 января, было сорвано уже четыре заседания, каждое из которых могло стать последним в этом деле. И мы понимаем, что, тем не менее, если есть два отдельных мнения, то двое судей не поддались этому давлению. Мы понимаем, что эти срывы заседаний происходили именно для того, чтобы выиграть время, чтобы оказать давление на суд и добиться именно такого решения", – сказал Новиков.

"Уже сейчас я могу сказать, что это решение будет обжаловано. Его незаконность не вызывает абсолютно никаких сомнений. Оно является незаконным и необоснованным", – также подчеркнул Новиков.

Он напомнил, что в ходе процесса, длившегося полтора года, была выявлена фальсификация документов, послуживших основанием для санкций. "Уполномоченный президента Зеленского, господин Власюк, руководил и координировал от имени президента Зеленского действия других государственных должностных лиц, на что он не имел права. И давать такие указания даже лично Зеленский не имел права. Власюк делал это, ссылаясь на авторитет президента", – отметил Новиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко заявил, что решение Верховного Суда о санкциях против него было принято под давлением властей. По словам пятого президента, это решение может заблокировать членство Украины в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!