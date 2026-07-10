Решение Верховного суда о санкциях было принято под давлением властей, – Порошенко

Верховный Суд под давлением властей отказал в отмене незаконных санкций в отношении лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Это решение может заблокировать членство Украины в ЕС.

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Об этом сам политик заявил после заседания суда. Он поблагодарил всех, кто на протяжении длительного процесса выражал ему поддержку.

"Судей этой пятерки шантажировали, в том числе их родственников, возбуждением уголовных дел, если будет принято не то решение. По этому поводу я подам заявление в правоохранительные органы. Мы предоставим журналистам материалы для журналистского расследования. И общество имеет право знать, каким образом Украине перекрывают доступ к членству в Европейском Союзе", – сказал Порошенко.

"Только за последнюю неделю были приняты четыре базовых документа. Это резолюция Европарламента, где чёрным по белому написано, что применение санкций в отношении лидера оппозиции является незаконным, внесудебным и неконституционным. Парламентская ассамблея ОБСЕ позавчера приняла соответствующее решение, которое признает незаконными внесудебные, незаконные и неконституционные санкции в отношении резидентов Украины и граждан Украины", – напомнил он.

Порошенко также напомнил о заявлении Европейской народной партии о том, что санкции против лидера оппозиции являются незаконными и препятствуют пути Украины в Европу.

"Я в Украине, я никуда не собирался и не собираюсь уезжать, несмотря на настойчивые советы властей. Я борюсь за Украину и за ее европейское будущее. Я не предал интересы людей, которые проголосовали за меня и продолжают меня поддерживать", – подчеркнул он.

"На сегодняшний день те, кто пытается построить в Украине вместо демократии авторитаризм, добились своего. Нам не будут открыты семь кластеров", – заявил пятый президент Украины.

"Причиной этого является сегодняшнее решение. И нам, кроме кластера по внешней политике, к сожалению, с большой долей вероятности кластеры в июле открыты не будут. Из-за вас, уважаемые сотрудники СБУ, из-за вас, уважаемые сотрудники Офиса президента, занимающиеся санкциями. Я очень надеялся, что эпоха Портнова закончилась. Портнов бесславно умер, но его дело живет. Я очень надеялся, что после того, как Ермака выгнали из Офиса президента, эпоха "Ермаковщины" закончилась вместе с еженедельными совещаниями, которые они проводили на Банковой, обсуждая, как преследовать и посадить Порошенко. Нет. Дух Ермака остался на Банковой. Его так называемая команда, его отбросы сидят и создают препятствия нашей европейской интеграции", – отметил он.

Порошенко отметил, что статус кандидата в члены Евросоюза Украина получила благодаря жертвам Мариуполя и Бучи, благодаря беспрецедентному героизму украинских воинов. "Мы будем защищать Украину. Поэтому прямо сейчас отсюда, несмотря на санкции, которые мне мешают, я поеду вручать 14 бригадам 62 единицы техники", – сказал пятый президент.