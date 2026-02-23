'Это самая сложная проблема': Зеленский назвал вызов для Украины и объяснил, надо ли готовиться к еще более длительной войне

Противовоздушная оборона является "самой сложной проблемой" для Украины. Вместе с тем, отсутствует прогресс в вопросе получения лицензий на производство американских систем.

Видео дня

Об этом в интервью ВВС рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что партнеры до сих пор не предоставили лицензий на собственное производство американских систем, в частности комплексов MIM-104 Patriot, а также ракет к тем системам, которые уже есть на вооружении у Украины.

"Сегодня вопрос – это противовоздушная оборона. Это самая сложная проблема. К сожалению, наши партнеры до сих пор не выдают нам лицензий на собственное производство систем, например, систем Patriot, или даже ракет для тех систем, которые у нас уже есть. Пока мы не достигли успеха в этом", – отметил он.

Кроме того, по его словам, к более длительной войне готовиться не стоит. Президент подчеркнул, что в этом вопросе речь идет о "двух параллельных путях", поэтому стоит выбирать параллельные шаги и направления. По убеждению главы государства, один из них приведет к успеху, который заключается в том, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Нет, нет, нет, это два параллельных пути... вы играете в шахматы со многими лидерами, а не с Россией. Нет одного правильного пути. Вам нужно выбрать много параллельных шагов, параллельных направлений. И один из этих параллельных путей, я думаю, принесет успех. Для нас успех заключается в том, чтобы остановить Путина", – ответил Зеленский журналисту.

Напоследок он прокомментировал желание российского диктатора завершить войну, развязанную против Украины.

"Да и нет. Посмотрим. Да и нет. Он не хочет, но то, что он не хочет, не означает, что он не будет. Благослови Боже. Благослови Бог, мы добьемся успеха. Спасибо".

Напомним, в этом же интервью глава государства подчеркнул, что Соединенные Штаты требуют от Украины провести выборы президента до начала лета. Однако в нынешних условиях, когда многие украинцы находятся за рубежом или на оккупированных территориях, сделать это крайне сложно.

Также OBOZ.UA сообщал, по словам президента, во время переговоров в Женеве (Швейцария) американская сторона "четко увидела", что встречи не приносят серьезных результатов из-за России. Украина будет продолжать работать над дипломатическим урегулированием и точно не будет преградой для мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!