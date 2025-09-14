'Это, пожалуй, худшее положение': Келлог рассказал, как не стоит работать с Трампом

Президента США Дональда Трампа не нужно ставить в такое положение, чтобы он думал, будто им пользуются. Это худшая позиция, которая может быть.

Видео дня

Такое заявление спецпредставитель американского лидера Кит Келлог сделал во время выступления на Yalta European Strategy. Эта конференция была организована Фондом Виктора Пинчука.

"Есть один совет. Я советую всем, кто работает с президентом Трампом. Не ставьте его в такое положение, чтобы он думал, будто им пользуются. Это, наверное, худшее положение, в котором он может оказаться", – подчеркнул Кит Келлог.

Ранее специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог признал свою роль "защитника неба" во время визитов в Украину. Ранее украинцы уже неоднократно обращали внимание на то, что когда представитель Штатов приезжает в Киев, россияне не направляют на столицу свои дроны и ракеты

Кэллог как "самое надежное ПВО"

Очередной визит в Украину специального посланника президента США Кита Келлога стал поводом для мемов. В сети шутили о том, что пока американский дипломат и генерал-лейтенант в отставке находится в Киеве, обстрелы городу не угрожают.

Украинцы в шутку называют Кита Келлога "куполом" для Киева и "самым надежным в мире комплексом ПВО". "Жаль, что это решение временное", – отметил один из авторов.

Поддержал украинцев в этом и президент Владимир Зеленский. Он, говоря о визите спецпосланника Келлога, заявил, что Соединенные Штаты имеют ПВО не хуже, чем ЗРК Patriot. По словам главы государства, Вашингтон имеет силу влиять на РФ, поэтому во время визитов Келлога страна-агрессор не наносит массированных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог, который находится с визитом в Киеве, заявил, что украинцы являются мировыми лидерами в сфере дронов. Соединенные Штаты Америки в этом плане сильно отстают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!