'У США есть ПВО не хуже Patriot': Зеленский поблагодарил Келлога за визит, во время которого 'киевляне могут немного выспаться'

Президент Владимир Зеленский, говоря о визите спецпосланника президента США Кита Келлога, заявил, что Соединенные Штаты имеют ПВО не хуже, чем ЗРК Patriot. По словам главы государства, Вашингтон имеет силу влиять на РФ, поэтому во время визитов Келлога страна-агрессор не наносит массированных ударов.

Такое заявление Зеленский сделал в пятницу, 12 сентября, во время выступления на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщили в Офисе президента. Он, в частности, выразил благодарность президенту Финляндии Александру Стуббу и генералу Киту Келлогу, которые также приняли участие во встрече.

"Оказалось, что у Соединенных Штатов есть ПВО не хуже, чем "пэтриоты". Об этом действительно, господин генерал, говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, Ките Келлог, киевляне точно могут немного выспаться", – сказал Зеленский.

"США имеют силу влиять на Путина"

Президент добавил: хотелось бы, чтобы спецпредставитель президента США Дональда Трампа ездил по всем городам Украины.

"Мы бы хотели еще несколько таких американских систем для нашего государства", – сказал Зеленский Келлогу.

Он также сказал, что Соединенные Штаты имеют силу влиять на российского диктатора Владимира Путина.

Именно поэтому во время визитов Кита Келлога россияне не наносят массированных ударов.

Впрочем с представителями других государств и международных организаций, в частности крупнейших – ООН, ОБСЕ, МВФ – это не работает, заявил Зеленский.