'Самая надежная в мире ПВО': сеть взорвалась мемами из-за визита Келлога в Киев

Очередной визит в Украину специального посланника президента США Кита Келлога стал поводом для мемов. В сети шутят о том, что пока американский дипломат и генерал-лейтенант в отставке находится в Киеве, обстрелы городу не угрожают.

Келлог приехал с визитом в украинскую столицу в четверг, 11 сентября, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. В СМИ появлялась информация о том, что еще в среду Кэллог был в пути в Польшу, но в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября залетели российские дроны, из-за которых поездка отложилась.

В ночь с 11 на 12 сентября, когда высокопоставленный чиновник США находился в Киеве, россияне не устраивали массированный обстрел столицы. Оккупационные войска запустили по Украине значительно меньшее количество дронов (40, из которых силы ПВО ликвидировали и подавили РЭБами 33). Под атакой находились Сумы, а в Киевской области местные жители слышали взрывы (предварительно, работу противовоздушной обороны).

Что пишут пользователи соцсетей

Украинцы в шутку называют Кита Келлога "куполом" для Киева и "самым надежным в мире комплексом ПВО". "Жаль, что это решение временное", – отметил один из авторов.

"Я знаю, как достичь прекращения огня. Надо здесь навсегда оставить Келлога", – написал другой интернет-пользователь.

"Есть один уже почтенного возраста мужчина, с которым в Киеве мечтают провести ночь и все женщины, и все мужчины... И зовут его Кит Келлог", – пошутил украинец.

"Келлог в хату – будем спати", "Кожній хаті по келиху... Ой блін! По Келлогу" – пишут в Facebook (сохранен язык оригинала).

Добавим: это не первый визит Келлога в Украину. В прошлый раз спецпредставитель президента США посещал Киев в День независимости, 24 августа. Тогда он принял участие в торжественных мероприятиях, молитвенном завтраке и встретился с украинским руководством. В целом его визит длился несколько дней.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог осудил атаку РФ по Киеву 7 сентября, когда агрессор бил по правительственному кварталу и жилым домам. Спецпредставитель Дональда Трампа предупредил, что такие удары представляют риск дальнейшей эскалации и показывают, что Кремль не стремится к миру.

