'США серьезно отстают': Келлог назвал Украину мировым лидером в технологиях дронов

Специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог, который находится с визитом в Киеве, заявил, что украинцы являются мировыми лидерами в сфере дронов. Соединенные Штаты Америки в этом плане сильно отстают.

Украинская же сторона достигла уже очень многого. Об этом Келлог сказал на 21-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Я был в командных центрах, наблюдал, как организована их работа. Со стороны это выглядит как видеоигра: подстрелил танк – пошел выпил Coca-Cola... Стоит отдать должное украинцам – они достигли очень многого", – добавил спецпредставитель президента США.

Он отметил, что нужно обеспечить обмен технологиями между странами.

Ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Они обсудили поддержку Украины со стороны НАТО.

В частности, стороны говорили о возможности получения армией Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Кит Келлог в четверг, 11 сентября, прибыл с визитом в Киев. В столице Украины он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они среди прочего обсудили давление на россиян, совместное производство дронов и оружия, возвращение похищенных Россией украинских детей.

Владимир Зеленский, говоря о визите Кита Келлога, заявил, что Соединенные Штаты имеют ПВО не хуже, чем ЗРК Patriot. По словам главы государства, Вашингтон имеет силу влиять на РФ, поэтому во время визитов Келлога страна-агрессор не наносит массированных ударов.

