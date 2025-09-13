'Символ безопасности и защиты': Кэллог признал свою роль, как системы ПВО во время визитов в Украину

Специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог признал свою роль "защитника неба" во время визитов в Украину. Ранее украинцы уже неоднократно обращали внимание на то, что когда представитель Штатов приезжает в Киев, россияне не направляют на столицу свои дроны и ракеты.

Теперь же и сам посланник Трампа обратил на это внимание, отметив то, что его имя на украинском звучит как "Кот". Об этом Келлог написал на своей странице в соцсети Х.

"Кот" – это уникальный символ для украинского народа. Символ безопасности и защиты. Поскольку "Кит" (имя – Ред.) на украинском звучит как "Кот", украинцы прозвали мою роль специального посланника Келлога "кот". Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по гражданскому населению, давая им несколько ночей покоя. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам", – отметил он.

Келлок также опубликовал фото с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. С ним американец встретился возле памятника коту на территории ГУР.

"Как всегда, замечательный визит и обсуждение с генералом Будановым из ГУР у статуи Кота", – написал спецпосланник.

Кэллог как "самое надежное ПВО"

Очередной визит в Украину специального посланника президента США Кита Келлога стал поводом для мемов. В сети шутили о том, что пока американский дипломат и генерал-лейтенант в отставке находится в Киеве, обстрелы городу не угрожают.

Украинцы в шутку называют Кита Келлога "куполом" для Киева и "самым надежным в мире комплексом ПВО". "Жаль, что это решение временное", – отметил один из авторов.

Поддержал украинцев в этом и президент Владимир Зеленский. Он, говоря о визите спецпосланника Келлога, заявил, что Соединенные Штаты имеют ПВО не хуже, чем ЗРК Patriot. По словам главы государства, Вашингтон имеет силу влиять на РФ, поэтому во время визитов Келлога страна-агрессор не наносит массированных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог, который находится с визитом в Киеве, заявил, что украинцы являются мировыми лидерами в сфере дронов. Соединенные Штаты Америки в этом плане сильно отстают.

