'Это отвлечение внимания общества от преступлений власти': Герасимов отреагировал на решение ВАКС

Решение Высшего антикоррупционного суда по делу о нарушении в декларации об имуществе и доходах – это исключительно политическая кампания власти. Она направлена на то, чтобы отвлечь внимание общества от коррупции и хищений в Минобороны, взяточничества и скандалов вокруг президентской команды.

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Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов. "Все, за что меня пытались судить, не имеет никакого отношения к коррупции, произошло задолго до политики и было приобретено за законные доходы", – подчеркнул Герасимов.

По его словам, такое решение он воспринимает как пиар-акцию с целью затмить яйца по 17 гривен, пропавшие миллиарды Минобороны, взятки команды президента и бесконечные скандалы.

"Прокуроры заявили на всю страну, что я совершил преступление. Суд своим решением признал, что преступления нет. Суд полностью отверг бессмысленные обоснования прокуратуры по цели этого несуществующего преступления", – заявил Герасимов.

Он добавил, что суд освободил от наказания, но все равно апелляция будет подана из-за многочисленных процессуальных нарушений, двойных стандартов и избирательного правосудия. Герасимов подчеркнул, что обвинительный акт был преднамеренно сфальсифицирован и суд это косвенно признал.

"И еще одно, что вам предстоит знать о работе этого суда: решение суда блогеры Офиса президента получили раньше меня и адвокатов", – уточнил депутат.