"Это отправная точка": Келлог объяснил значение переговоров в Турции и озвучил ожидания относительно Путина. Видео

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины, генерал-лейтенант Кит Келлог прокомментировал возможную встречу лидеров Украины, России и США в Турции. Он назвал переговоры, запланированные на 15 мая, "отправной точкой", которая может начать процесс мирного урегулирования войны.

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Об этом Келлог сказал в эфире телеканала Fox News. По его словам, участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского уже подтверждено. Теперь американская сторона ожидает, что к нему присоединится российский диктатор Владимир Путин, а также сам Дональд Трамп.

"Это действительно может быть замечательная встреча. Я знаю, что президент Зеленский там будет. Я только что разговаривал с украинцами, как с министром обороны и с их начальником штаба. И я хочу подтвердить, что он там будет. Он будет там в четверг. Мы надеемся, что президент Путин там также появится, а потом будет там и президент Трамп. Это может быть совершенно невероятная встреча с ним", — сказал он.

Келлог заявил, что если трое лидеров, Зеленский, Путин и Трамп, сядут за стол переговоров, это может стать прорывом. По его словам, уже существует "терминологический лист", в котором сформулированы ключевые темы для обсуждения, а это то, что "им нужно обсудить, о которых им нужно поговорить".

По словам представителя Трампа, на предыдущих встречах в Париже и Лондоне обсуждали возможный план урегулирования ситуации. Если удастся реализовать этот подход, это может стать путем к миру.

"Я действительно верю, что это произойдет достаточно быстро, если все трое лидеров сядут и поговорят. Знаете, президент Трамп, он владеет искусством заключения сделок. Он действительно знает, как это сделать. И если он появится, если Зеленский будет там, и Путин появится, я думаю, что мы гораздо ближе к соглашению, чем многие думают", — пояснил генерал. Он добавил, что прежде всего надо достичь прекращения огня хотя бы на 30 дней, а затем начать полноценный мирный процесс. США готовы работать, будут присутствовать на переговорах в Турции и будут наблюдать за развитием событий.

Келлог отметил, что условия, которые предлагает российская сторона, не устроят украинскую сторону, но "имеют право на жизнь" и обсуждение. Однако их можно считать "отправной точкой", с которой можно начать переговоры, искать компромисс для прекращения войны.

Пока США не до конца понимают позицию Путина. Представитель Трампа Стив Уиткофф вел переговоры с российской стороной, а Келлог работал с украинцами.

"Стив Уиткофф также хорошо поработал с президентом Путиным, а я работаю с украинской стороной, но по крайней мере все это имеют. Поэтому все говорят: "Ладно, это хорошая отправная точка". Мы знаем, что россияне это получили. Мы знаем, украинцы это получили, как и Европа. Так что у всех это есть. Когда мы ездили в Париж, мы говорили: "Вот как это выглядит". Через неделю мы были в Лондоне и доработали этот вопрос во время нескольких очень развернутых встреч. И тогда мы пришли к конечному состоянию. Знаете, мы проинформировали президента об этом, и мы знаем, что мы знаем, что каждый имеет это в виду, и мы увидим, куда это пойдет. Но с этого и начинайте. Это отправная точка. Но хорошая отправная точка. Я думаю, что это очень, очень фундаментально, это очень позитивный способ двигаться вперед. Опять же, как я уже говорил минуту назад, никто не согласится со всем, но это только начало конца этой войны. Это невероятно", — заявил Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая Путин фактически отказался от 30-дневного перемирия и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ "без предварительных условий" уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

На заявление Кремля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который сломал планы диктатора РФ, согласившись на встречу. Он подчеркнул, что будет ждать Путина в четверг в Турции лично.

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