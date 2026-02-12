"Это ослабило Украину": Порошенко заявил, что власть за год не смогла обосновать санкции против него
Незаконные санкции против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которые были введены год назад, ослабили Украину во время полномасштабной войны.
Об этом пятый президент, лидер оппозиции пишет в соцсетях.
"Если кто-то считает, что антиконституционные и незаконные санкции, введенные ровно год назад, были ударом по мне лично – тот ошибается. Это был удар по демократии. Вопиющее злоупотребление теми полномочиями, которые власть получила в условиях военного положения. Действия, которые не имели ничего общего с защитой и обороной государства", – убежден Порошенко.
"Украина не стала сильнее из-за этих санкций. Наоборот, подорвано внутреннее единство. Нанесен ущерб международной репутации. Нанесен удар по обороноспособности: незаконные ограничения против предприятий-доноров моего благотворительного фонда существенно уменьшили помощь армии. Механизм санкций, созданный для борьбы с врагами Украины, – полностью дискредитирован. Санкции теперь не только инструмент грубого политического давления и борьбы с оппозицией, как в моем случае, но и грязный бизнес", – замечает пятый президент.
"За деньги их могут вводить – даже без оснований. За деньги могут не вводить – даже когда основания есть. За деньги их могут снять или просто "забыть" продлить. По меньшей мере пять участников прошлогоднего заседания СНБО – фигуранты коррупционных расследований НАБУ", – напомнил Порошенко.
Он также отметил, что за год власть не смогла назвать ни одного факта, который обосновал бы эти санкции.
"За этот год мы услышали десятки объяснений в стиле "Квартала". От историй о "каком-то фонде", который якобы куда-то что-то "выводит", до позиции представителей Банковой в Верховном суде: санкции превентивные. Президент имеет право. Точка. То есть сначала наказываем. Без суда и следствия. А основания – потом. Возможно", – пишет Петр Порошенко.
"Но последние месяцы показали еще один мотив. Чем больше власть говорит о мире и возможности выборов, тем очевиднее ее желание использовать санкции как инструмент устранения оппонента. Поэтому они всеми правдами, а главным образом неправдами затягивают единственно возможное правовое решение Верховного суда – санкции незаконны. Могут ли быть выборы без оппозиции в стране, которая претендует на то, чтобы стать членом Европейского Союза, – вопрос риторический. Выход есть, и он – прост. Президент может даже не дожидаясь решения Верховного суда отменить свой незаконный указ", – отмечает лидер "Евросолидарности".
"Это вопрос не обо мне. Это вопрос о правилах. Можно ли в Украине лишить человека прав и свобод без доказанной вины, превентивно? Может ли указ президента заменить суд? Остается ли Конституция выше политической целесообразности и не слишком ли уже затянулась пауза, на которую Банковая поставила Основной Закон?!" – пишет Петр Порошенко.