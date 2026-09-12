"Это огромный вызов": Зеленский рассказал, сколько ракет Patriot нужно Украине для отражения атак РФ

Украине требуется не менее 100 ракет для систем Patriot ежемесячно, чтобы отражать российские атаки. В настоящее время страна-агрессор производит около 140 баллистических ракет в месяц, поэтому потребность Украины в средствах их перехвата остается критически высокой.

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Об этом в интервью DW заявил президент Владимир Зеленский. Он призвал США и европейских союзников увеличить поставки ракет и подчеркнул, что времени для укрепления ПВО перед зимой осталось мало.

Зеленский назвал потребности Украины в ракетах Patriot

Глава государства признал, что украинская ПВО испытывает трудности с противодействием реактивным беспилотникам, которые Россия все активнее начала применять во время атак.

По словам Зеленского, США готовы политически помогать Украине, однако объемы производства ракет остаются недостаточными, поэтому одним из возможных решений может стать передача вооружения из американских запасов. В то же время президент отметил, что пока не знает, согласятся ли США предоставить Украине дополнительные системы Patriot.

"Россия производит 140 баллистических ракет в месяц. Поэтому, согласно правилам НАТО, если вы хотите уничтожить 140, вам нужно 280 ракет в соотношении 1 к 2… У вас никогда не будет 280 ракет в месяц, и, между нами говоря, это огромный вызов – иметь даже 100 ракет в месяц. Это то, чего я хочу. Я хочу иметь 100–120 на эти сложные месяцы, особенно холодные", – заявил он.

Европа должна усилить поддержку Украины

Зеленский призвал европейских партнеров усилить поддержку Украины и передать как можно больше необходимого вооружения для защиты от российских атак.

В то же время президент сообщил, что Украина заключила соглашения с несколькими европейскими компаниями о разработке собственной системы противоракетной обороны Freya. По его словам, первый этап ее испытаний планируют начать до конца декабря, поэтому времени на реализацию проекта остается немного.

Напомним, Европейская комиссия одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на беспилотники и ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot. Средства предусмотрены в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина совместно с союзниками разрабатывает общеевропейский оборонный проект Freyja. Его целью является создание противоракетной системы для защиты от российских ракет. К разработке привлечены 12 оборонных компаний Европы. Эта система противовоздушной обороны должна стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot.

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