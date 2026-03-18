'Это очень важный фактор': в Раде рассказали, готовы ли нардепы к выборам, и указали на ключевой вызов

Подавляющее большинство народных депутатов готовы к проведению выборов и перезапуску парламента. В то же время среди парламентариев растет уровень выгорания и нежелание работать в нынешних условиях.

Ключевым вызовом остается восстановление эффективной коммуникации между властью и Верховной Радой. Об этом в интервью DW рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук.

По словам нардепа, в украинском парламенте сейчас сформировалась тенденция, когда значительная часть депутатов не стремится оставаться на своих должностях надолго. Речь идет не только о политических причинах, но и о личном истощении и усталости от работы в условиях войны.

Ковальчук отметил, что, несмотря на заявления отдельных политиков, в частности Андрея Мотовиловца, о якобы готовности десятков депутатов сложить мандаты, подтвержденных данных о таком количестве нет. В то же время он признал, что отдельные парламентарии действительно рассматривают возможность покинуть Верховную Раду.

Ковальчук подчеркнул, что нынешняя ситуация кардинально отличается от предыдущих лет. Если раньше народных депутатов было сложно заставить уйти из политики, то сейчас, по его словам, большинство фактически ожидает перезапуска парламента.

Вместе с тем реализовать это непросто. Сложение мандата возможно только после соответствующего голосования в Верховной Раде, а роспуск парламента в условиях военного положения невозможен. Проведение выборов также остается ограниченным из-за ситуации с безопасностью в стране.

"Подавляющее большинство готово к выборам, к тому, чтобы сменилась власть или произошло переформатирование и процесс перезапуска парламента. Мало кто готов бороться за то, чтобы остаться еще дольше. Это очень важный фактор. И здесь общество должно задуматься, почему так. Если раньше, извините, палками не выгонишь народного депутата из его кресла, то сегодня подавляющее большинство мечтает о том, чтобы уже состоялся перезапуск", – сказал он.

Отдельно нардеп отметил, что Владимир Зеленский хорошо знаком с ситуацией и, вероятно, будет искать решение. По его мнению, момент для принятия важных решений еще наступит.

В то же время ключом к стабилизации работы парламента Ковальчук назвал восстановление открытой коммуникации между властью и депутатами. Именно постоянный диалог, по его словам, может помочь "перезагрузить" работу Верховной Рады без нарушения демократических процедур.

Стоит отметить, что подавляющее большинство украинцев выступает против проведения выборов до завершения войны. Лишь небольшая доля граждан готова поддержать голосование уже сейчас или даже после возможного перемирия.

Напомним, Россия настаивает на нелегитимности украинской власти как препятствии к заключению мирного соглашения и требует проведения выборов в Украине. При этом Москва делает все, чтобы эти выборы не состоялись, в частности отказываясь от прекращения огня.

