Часть стратегии: в ISW объяснили, что стоит за требованиями Кремля о проведении выборов в Украине

Россия настаивает на "нелегитимности" украинской власти как препятствии к заключению мирного соглашения и требует проведения выборов в Украине. В то же время Москва делает все, чтобы эти выборы не состоялись, в частности отказываясь от прекращения огня.

Противоречивые нарративы, распространяемые Кремлем, не соответствуют действительности, они являются частью стратегии, с помощью которой агрессор пытается подорвать поддержку Украины Западом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Москва требует выборов в Украине

Аналитики констатируют, что Россия придумала неразрешимый вызов легитимности действующего украинского правительства.

"Кремль настаивает на проведении выборов в Украине как предпосылке для подписания окончательного мирного соглашения, одновременно отрицая, что украинское правительство может провести легитимные выборы, и отказываясь соблюдать прекращение огня, необходимого для проведения выборов вообще. Эти российские усилия в рамках когнитивной войны направлены на подрыв поддержки Украины со стороны Запада. Они также преследуют цель создать условия для отклонения любых потенциальных мирных соглашений, которые Россия могла бы подписать с действующим украинским правительством, ведь, по утверждению Москвы, правительство, которое подписало бы эти соглашения, "нелегитимно", – говорится в материале.

В ISW считают, что выбраться из этой "риторической ловушки" Украина не сможет, даже если проведет выборы. Более того, Кремль настаивает, что украинская власть "не компетентна" проводить выборы без вмешательства извне.

"Эта дилемма является фикцией, созданной Москвой, и не отражает реальности. Она важна потому, что она открывает окно в мир решимости России избежать компромиссного мира и достичь всех своих максималистских требований к Украине и НАТО. Циркулярная риторика Кремля является поводом для затягивания мирных переговоров, получения односторонних уступок от Украины и создания условий для выхода из переговоров в любое время по выбору президента России Владимира Путина или для нарушения соглашения после его заключения", – убеждены аналитики.

Также эта риторика направлена на то, чтобы заставить Украину капитулировать перед требованиями России, установить пророссийское правительство или создать условия для нарушения любого соглашения на том основании, что украинские подписанты были "нелегитимными".

"Россия может стремиться достичь комбинации этих целей. Выдуманная Кремлем неразрешимая дилемма для Украины также является частью попытки Кремля отвлечь вину от России и изобразить Украину как препятствие для переговоров, одновременно продвигая соглашение, которое позволило бы России избежать признания Украины легитимным политическим образованием, ведь Путин отрицал, что Украина есть или когда-либо может быть", – говорится в материале.

Манипуляции Конституцией Украины

Пытаясь достичь своих целей, Кремль намеренно искажает Конституцию Украины, осуществляя попытки изобразить нынешнее украинское руководство как нелегитимное.

О "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского неоднократно заявляли различные кремлевские чиновники и сам диктатор Путин. "Обоснованием" этой "нелегитимности" стали апелляции к украинской конституции, исходя из положений которой очередные президентские выборы должны были состояться в 2024-м.

Выборов в условиях полномасштабной российской агрессии тогда не произошло – поэтому, по версии Кремля, Зеленский "потерял" легитимность. А Россия, мол, будет подписывать любые соглашения исключительно с "легитимной" властью.

Вымышленная Москвой "нелегитимность" Зеленского и других представителей действующей украинской власти в заявлениях российских чиновников часто озвучивается как одна из многих причин, по которым Россия якобы не может участвовать в переговорах по завершению войны.

Кремль уже давно пытается использовать искаженные трактовки украинской конституции как "аргумент" в свою пользу. Намеренно искажая положения основного закона Украины, российские топ-чиновники заявляли, что единственным легитимным органом власти в нашем государстве является Верховная Рада – поэтому только с ней Кремль якобы мог бы вести переговоры.

Сам Путин уже объявлял "нелегитимными" все украинские органы власти, сформированные при Зеленском. По версии диктатора, если "нелегитимным" является президент, то "вся система власти становится нелегитимной". Это утверждение Путина, считают аналитики, указывает на то, что Москва не собирается придерживаться любого мирного соглашения с Украиной – кто бы ни подписал его со стороны Киева.

В "нелегитимные" Кремль записал вообще все органы гражданской власти в Украине, в частности региональные, ведь президент назначает руководителей администраций в регионах.

"Умышленное неправильное толкование Кремлем Конституции Украины для оправдания своих заявлений о нелегитимности Зеленского контрастирует с его отклонением требования Конституции Украины о проведении всенародного референдума для одобрения любых территориальных уступок", – добавили в ISW.

Легитимность украинской власти не вызывает сомнений

В ISW отметили, что действующая украинская власть является полностью легитимной в соответствии с конституцией и законами Украины, а украинские чиновники придерживаются позиций, которые украинский народ поддержал на выборах, и действуют в рамках Конституции Украины.

"Зеленский является легитимным президентом Украины, а спикер Верховной Рады и другие избирательные органы действуют в соответствии с Конституцией Украины. Украинский народ подавляющим большинством голосов поддержал Зеленского и его партию "Слуга народа" на честных, прозрачных и демократических президентских и парламентских выборах 2019 года в Украине. С начала полномасштабного вторжения России ни одна украинская политическая фракция не оспаривала легитимность Зеленского в Конституционном Суде Украины. Более того, опросы показывают, что Зеленский сохраняет высокую популярность среди украинцев, и имеет более высокий рейтинг одобрения, чем до полномасштабного вторжения России, а подавляющее большинство украинцев выступает против проведения выборов в военное время", – говорится в материале.

Относительно того, насколько в Украине выполняются положения конституции, выводы должен делать не Кремль, а Конституционный Суд Украины, который продолжает работать и во время полномасштабной войны, отметили аналитики.

Опровергли они и утверждение Москвы о том, что Конституция Украины якобы запрещает Зеленскому оставаться на посту после того, как в 2024 году истек его президентский срок – и "обязывает" к проведению выборов в военное время.

"Конституция Украины и украинское законодательство прямо отмечают, что Украина не может проводить выборы во время действия военного положения, а статья 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" запрещает президенту Украины отменять военное положение, пока "существует угроза нападения или опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности". Таким образом, правительство Украины не может юридически приостановить военное положение, пока Россия продолжает агрессию против Украины, и не может конституционно проводить выборы в условиях военного положения", – отметили в ISW.

Впрочем, отметили аналитики, препятствия для отмены военного положения выходят далеко за рамки формальных правовых и конституционных запретов.

Около половины военнослужащих Вооруженных сил Украины должны оставаться на службе до тех пор, пока действует режим военного положения. Также этот правовой режим предоставляет правительству полномочия цензурировать коммуникации, изымать материалы и имущество, ограничивать или запрещать большие собрания людей, регулировать транспорт и делать "много других вещей, важных для страны, которая находится под вторжением и постоянными воздушными бомбардировками".

"Было бы безответственно, даже самоубийственно, со стороны Украины отменять военное положение без полномасштабного прекращения огня, даже если правовые препятствия для этого будут преодолены", – предостерегли в ISW.

Россия использует тему выборов в Украине для манипулирования переговорным процессом

Все эти заявления РФ относительно украинских выборов являются составляющей запутанных механизмов, которые Россия использует для манипулирования процессом переговоров по мирному соглашению.

Аналитики считают, что Москва, используя ложные утверждения о "нелегитимности" Зеленского, пытается замедлить переговоры и создать условия, чтобы отказаться от любого подписанного соглашения и снова напасть на Украину после восстановления своих сил в выбранное ею время.

"Россия выдвигает требования, которые невозможно выполнить, включая требования по выборам во время войны, которые пытаются поставить Украину в невыгодное положение. Россия пытается закрепить нарратив о том, что, отвергая невыполнимые требования, Украина является препятствием на пути к миру, – и таким образом переложить на Киев вину Москвы, которая сама подрывает переговорный процесс, настаивая на своих максималистских требованиях и отказываясь идти на компромисс относительно своих первоначальных военных целей", – отметили в ISW.

Аналитики также предостерегают международное сообщество от восприятия текущей российской позиции, ведь в таком случае о любом содержательном и длительном мирном соглашении между Украиной и РФ нечего и говорить.

Кремль постоянно придерживается официальной позиции, что Россия не может подписать соглашение с нынешним, демократически избранным украинским руководством. Кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что Украина должна провести выборы для того, чтобы украинское правительство было легитимным.

"Международное сообщество не может признать или поддерживать требования России, пытаясь обеспечить соглашение, которое сохранит суверенитет Украины. Вместо этого оно должно признать, что заявления российских чиновников являются инструментом, с помощью которого Кремль пытается манипулировать мирными переговорами и затягивать процесс, поскольку Россия остается незаинтересованной в любом урегулировании, которое не приводит к полному политическому контролю над Украиной", – подчеркнули аналитики.

Они отметили, что Украина постоянно действовала для сохранения конституционной целостности даже во время войны, а Россия придумала якобы проблемы с выполнением Украиной конституционных обязанностей.

В ноябре 2025 года Путин заявил, что Конституционный Суд Украины должен сначала признать полномочия Зеленского, прежде чем Зеленский сможет подписать любое мирное соглашение с Россией, но этот суд якобы "не работает" и поэтому не может признать легитимность действующего президента Украины. Однако это заявление не имеет ничего общего с действительностью, ведь в июне 2025 года кворум суда был восстановлен и он возобновил работу после паузы из-за отставки трех судей в январе прошлого года.

Путин также солгал, что срок полномочий судей Конституционного Суда закончился – хотя девятилетний срок полномочий ни одного из нынешних судей еще не истек.

Поэтому, резюмировали в ISW, утверждение Путина относительно Конституционного Суда является откровенно ложным, поскольку оно основывается на умышленной фальсификации статуса Конституционного Суда.

Россия готовится к вмешательству в предстоящие выборы в Украине

Как отметили в ISW, Кремль работает над тем, чтобы прямо и косвенно вмешаться в предстоящие выборы в Украине.

Так, российские чиновники призвали Организацию Объединенных Наций контролировать украинские выборы. А это, говорят аналитики, создало бы механизм, который бы предоставил России фактическое право вето в отношении украинских выборов.

Представители Кремля заявили, что ООН должна установить временную администрацию в Украине, чтобы провести демократические выборы и привести к власти "жизнеспособное правительство", с которым Россия могла бы подписать мирный договор. Только тогда, мол, РФ сможет вести переговоры с этим временным украинским правительством. С действующей украинской властью же Кремль якобы не может подписывать обязательные соглашения, а любые будущие выборы, которые пройдут под ее контролем, будут "недемократическими" и "нелегитимными".

"Требование Кремля ввести временную администрацию в Украине нарушает права легитимного украинского правительства и народа и является отказом от суверенитета и легитимности Украины. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт отклонили такие предложения, когда Путин впервые представил их в марте 2025 года, заявив, что управление ООН будет нарушением легитимного правительства Украины, Конституции Украины и права выбора украинского народа. Кремль продолжает использовать дискуссии относительно украинских выборов, чтобы утверждать, что украинское правительство является нелегитимным, и использует конкретные дискуссии относительно потенциального мониторинга ООН, чтобы установить условия для объявления Украины нелегитимной и аннулирования любых результатов выборов", – указано в материале.

Россия не даст провести выборы в Украине, результаты которых не сможет контролировать

Аналитики отметили: Россия продемонстрировала, что не согласится на выборы, результаты которых она не может контролировать.

Кремль провел многочисленные незаконные референдумы и выборы на оккупированных территориях Украины. Россия устроила фиктивные референдумы в Крыму и оккупированных частях Донбасса в 2014 году, а затем в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году, пытаясь утверждать, что большинство населения "проголосовало" за аннексию Россией.

Все эти "референдумы" проводились при интенсивном военном присутствии России и без легитимных наблюдателей за выборами, а российские власти откровенно фальсифицировали статистику посещаемости и манипулировали бюллетенями.

"Кремлевские чиновники манипулировали внутренними выборами в России в соответствии с целями Кремля, и, вероятно, сделают то же самое в Украине, если им позволят. Кремлевские чиновники указывали на тот факт, что Россия провела президентские выборы в России 2024 года и фиктивные референдумы 2022 года как якобы доказательство возможности проведения выборов в военное время, игнорируя автократический и сфальсифицированный характер российских выборов и различия между конституциями и правовыми системами Украины и России", – указано в материале.

Аналитики добавили, что Кремль фальсифицировал данные избирателей на президентских выборах в России 2024 года, в том числе и на оккупированной территории Украины. Российские "гауляйтеры" рисовали якобы рекордно высокую поддержку Путина на ВОТ Украины и заставляли украинцев участвовать в выборах фактически под прицелами российских войск.

Кроме того, Кремль не позволил независимым наблюдателям наблюдать даже за внутренними российскими выборами с 2016 года. Более того, российский правовой режим, действовавший во время этих событий, прямо не запрещал выборы в этих обстоятельствах (поскольку, среди прочего, Путин официально не ввел в России правовое военное положение и не объявил военное положение), тогда как Конституция Украины и законодательство о военном положении это делают.

"Призывы России к управлению ООН и других форм вмешательства являются еще более абсурдными, учитывая, что Украина исторически проводила больше свободных и честных выборов, чем Россия, с 2014 года, а наблюдатели за выборами продолжают быть более необходимыми для российских, чем для украинских выборов", – добавили в ISW.

Кремль также рассказывает, что любые выборы, в которых будет ограничена возможность проголосовать для украинцев на ВОТ и на территории РФ, не будут свободными и честными. Это нужно Москве для манипулирования потенциальными выборами.

"Путин и другие кремлевские чиновники заявили, что Украина будет пытаться помешать "гражданам Украины", проживающим в России, голосовать на предстоящих украинских выборах. Совершенно непонятно, как Кремль будет определять, кто является украинцем для целей голосования, учитывая интенсивные, принудительные усилия по паспортизации, которые Россия предприняла, чтобы заставить украинцев на территориях, находящихся под контролем России, отказаться от своего украинского гражданства в пользу российского гражданства. Кремль может попробовать другие способы фальсификации голосов украинцев на любых выборах", – отметили в ISW.

Там добавили, что давление Кремля на Украину с требованием провести выборы до вступления в силу окончательного мирного соглашения гарантирует, что украинская власть будет полностью неспособна контролировать избирательные процессы в Российской Федерации, предоставляя Кремлю чрезмерную власть над украинским правительством. Кремль, вероятно, также стремится использовать "украинцев" в России, или по крайней мере тех, кого российское руководство решит как украинцев для целей выборов, чтобы сделать возможным массовое вмешательство России в выборы.

Россия требует проведения выборов под своими обстрелами

Россия очертила процесс и последовательность событий, которые делают невозможными для Украины проведение выборов, которых Путин безосновательно требует как предпосылку для окончательного мирного соглашения.

Москва неоднократно отклоняла любое прекращение огня, которое должно было бы предшествовать подписанию официального мирного соглашения, одновременно заявляя, что для заключения любого мирного соглашения необходима смена украинского руководства.

"Долгосрочное прекращение огня на территории всего театра боевых действий необходимо Украине для подготовки и проведения легитимных выборов после отмены военного положения", – отметили аналитики.

По словам Зеленского, для отмены военного положения и проведения выборов Украине нужно прекращение огня продолжительностью не менее 60 дней.

И на это есть веские основания. Конституция Украины прямо не предусматривает конкретного периода времени для отмены военного положения до проведения выборов, но она требует, чтобы не было угрозы нападения на государство для отмены военного положения, и отмечает, что Украина не может проводить выборы в условиях военного положения.

Военное положение ограничивает функции, необходимые Украине для проведения выборов, включая свободу слова, собраний и протестов. Поэтому свободный и справедливый избирательный процесс требует больше, чем однодневное прекращение огня, охватывающее только день выборов, которое иногда предлагала Россия.

Надлежащее прекращение огня должно предусматривать период организации и проведения агитации, чтобы дать кандидатам от оппозиции справедливый шанс конкурировать с действующим президентом – что невозможно в условиях постоянных воздушных бомбардировок и наземных атак.

Оно должно создавать условия, при которых украинские солдаты на передовой могут проголосовать.

"Конституция Украины содержит положения, запрещающие проведение выборов в условиях военного положения, вероятно, учитывая эти беспокойства. Учитывая то, что Россия ежедневно запускает сотни беспилотников и ракет против Украины, намеренно целясь в гражданское население, однодневное прекращение огня, которое охватывает только день выборов, не позволит украинским политикам безопасно проводить агитацию, а украинскому народу – выражать свое мнение о выборах на митингах и массовых собраниях. Это сделает участие украинских солдат в избирательном процессе фактически невозможным. Таким образом, однодневное прекращение огня на выборы является бессмысленным и несерьезным "предложением", которое лишь демонстрирует стремление России создать для Украины неразрешимую дилемму", – заявили в ISW.

Там добавили, что Путин также ставит условия для выхода из переговоров независимо от любого достигнутого прогресса под ложными предлогами своих заявлений о нелегитимности правительства Украины.

Кремль намеренно отправлял делегации относительно низкого уровня на встречи во время переговорного процесса, чтобы создать видимость участия, фактически не беря на себя обязательств. Россия ранее изменила свои цели для переговоров и уже создала риторическую основу для любого будущего выхода из переговорного процесса, который, вероятно, приведет к чему-то меньшему, чем полная победа России.

"ISW ранее оценивала, что Россия симулирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время для достижения успехов на поле боя и получения уступок от Украины и Запада — в отличие от постоянной готовности Украины участвовать в переговорах о прекращении войны", – подчеркнули аналитики.

Ловушка Кремля для Украины

В ISW констатировали, что Россия придумала риторическую ловушку для Украины, чтобы подорвать легитимность Киева в глазах западных лидеров и достичь своей давней цели: убедить Запад бросить Украину на произвол судьбы.

Утверждение Путина о том, что украинское правительство нелегитимно, является попыткой убедить западную аудиторию отвернуться от Украины и позволить России контролировать ее без международного сопротивления.

Путин пытался убедить международное сообщество, в частности Запад, отказаться от Украины и закрыть глаза на незаконную войну России против Украины еще до начала полномасштабной агрессии в 2022 году. Диктатор распространял нарративы о том, что нынешнее украинское правительство – это "нацистский режим", определив "денацификацию" (которая сводится к установлению в Украине пророссийского марионеточного режима) как причину своего полномасштабного вторжения.

Кремль взялся за долгосрочные усилия когнитивной войны, разрабатывая нарративы, ставящие под сомнение легитимность самого украинского правительства, а продвижение выборов военного времени продолжает эти усилия, говорят аналитики.

Россия согласится только на такое соглашение, которое позволит России ввести Украину в российскую орбиту путем политического или территориального контроля.

Кремль постоянно повторяет свой отказ от любого мирного соглашения, которое сохраняет суверенитет Украины и право вступить в НАТО, и настаивает на решении "коренных причин" войны. Кремлевские чиновники используют термин "коренные причины" как "аббревиатуру" для обозначения требований России по возвращению НАТО к границам 1997 года, уничтожения украинских военных и замены нынешнего демократически избранного правительства Украины пророссийским режимом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также недавно заявил, что любая послевоенная Украина должна быть "дружественной" и "доброжелательной" к России, прямо отвергая любое будущее украинское правительство, которое не является прокремлевским.

"Российское настаивание на выборах в Украине, которые каким-то образом связаны с легитимностью любого мирного соглашения, является неискренним, поскольку Кремль четко дал понять, что он будет отрицать легитимность любого украинского правительства, которое не позволит России контролировать свой состав и политическую ориентацию", – уверены в ISW.

Аналитики добавляют, что Кремль также стремится к поглощению всей Украины Россией, что согласуется с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что Путин "хочет всю Украину".

Российские чиновники неоднократно повторяли далеко идущую территориальную цель России поглотить всю Украину, а не только четыре области, которые Россия незаконно аннексировала.

"Продолжающиеся военные приготовления Кремля к наземным операциям за пределами четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, подчеркивают эти далеко идущие территориальные амбиции. Высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что Россия будет продолжать усилия на поле боя для достижения своих целей, если она не сможет достичь их путем переговоров. Постоянная риторическая сосредоточенность Кремля на победе на поле боя подчеркивает, что обсуждение Кремлем украинских выборов как решения войны в Украине является лишь сокрытием его истинных целей", – резюмировали аналитики.

