Это не просто проигрыш Трампа и США, это катастрофа, подавляющее большинство мира в 'трамповые игрища' играть не будет. Интервью с Бессмертным

Дональд Трамп и Владимир Путин снова провели телефонный разговор — официально второй с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США и начал реализовывать свой план по прекращению войны в Украине. Главной интригой звонка была судьба американского предложения о немедленном 30-дневном полном прекращении огня на фронте.

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В преддверии звонка американский президент заявил, что США и Россия обсуждают раздел "активов" в рамках усилий по прекращению боевых действий. По его словам, многие решения уже приняты.

Главный итог разговора – РФ не пошла на полное прекращение огня, которое предложили США, и исключили Украину и Европу из переговорного процесса. Есть только согласование России на взаимное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры и обмен пленными. Судя по заявлению Кремля, Путин по-прежнему настаивает на том, чтобы украинская армия полностью отказалась от западной помощи, в том числе разведданных. Из заявлений Белого дома не следует, что США рассматривают эту инициативу, а Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным прекращение военной помощи Украине во время разговора. Также РФ продолжает свою мантру о "ликвидации первопричин конфликта", типа "денацификации, демилитаризации" и т.д.

Своими мнениями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Российские пропагандисты сразу после звонка заявили, что разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо", что уже ничего хорошего не обещало. В целом, заявление Белого дома о разговоре с Путиным можно расценивать как свидетельство смягчения позиции администрации Трампа по сравнению с тем, что она стремилась неделю назад, после встречи с украинцами в Джидде, когда США заставили Украину согласиться со своим предложением о "немедленном" 30-дневном полном прекращении огня. Штаты тогда заявили, что "мяч на стороне России". Теперь, когда Путин не согласился на это, эта фраза все равно исчезла из словаря Белого дома. Администрация президента США говорит, что "движение к миру" начнется с "энергетического и инфраструктурного перемирия", а затем состоятся переговоры по расширению этого шага для снижения эскалации и полного прекращения огня. То есть Россия продолжит давить на фронте, не опасаясь резких недружественных шагов со стороны Трампа. Также есть то, что цель Кремля " об Украине без Украины " достигается. Президент США охотно играет в эту игру. Ведь, чтобы "продолжить усилия по достижению украинского урегулирования", Трамп и Путин договорились создать российскую и американскую экспертные группы. Как в их работе примет участие Украина, неясно, но больше всего, что никак. Оба пресс-релиза вспоминают, что переговоры по урегулированию украинского "конфликта" будут проходить между США и Россией, при этом Украина как участник переговорного процесса не упоминается.

– Первое, дипломатия США и Трампа, я уже не говорю о его администрации, потерпела колоссальное поражение. Я такого стыда в жизни никогда не испытывал по отношению и к американскому президенту, и к США как государству. Это не просто проигрыш, это катастрофа, причем с очень опасными симптомами для Америки. С моей точки зрения это сигнал о том, что Трампа в дальнейшем допускать к таким разговорам нельзя, потому что это значит убивать Соединенные Штаты Америки.

У нас есть со стороны США команда, которая на самом деле не владеет материалом для ведения переговорного процесса в этой проблематике. Трамп никогда не был стратегом, он тактик, а Путин и вся его команда давно начали игру по разводке американского президента и его окружения.

Россияне это очень жестко применили против Трампа как в информационной лексике, которая была итогом этой встречи. Например, договоренности об освобождении и обмене пленными и передаче тяжело раненых – дело саудитов, но Москва в своем заявлении приписывает это Дональду Трампу. Там в каждом абзаце есть похвала Дональду Трампу, чтобы его утешить. И очевидно, это было применено во время переговорного процесса. Но там есть и страшная фраза о том, что от России и Соединенных Штатов Америки зависит безопасность всего мира. То есть и Китая, и Европы, и вообще всех.

– Есть и другие признаки того, что Трамп готовится пойти на уступки Путину. Администрация президента США разрабатывает план по смягчению санкционного давления на Россию в рамках усилий по возобновлению двусторонних отношений. Белый дом поручил подготовить перечень ослабленных санкционных ограничений. Кроме того, Минюст США без лишних шумов сообщил европейским чиновникам, что США выходят из состава многонациональной группы, созданной для расследования деятельности лидеров, ответственных за начало войны в Украине, включая российского диктатора Владимира Путина. Администрация Трампа прекратила финансируемую США инициативу, документировавшую вероятные военные преступления России, включая конфиденциальную базу данных о массовой депортации украинских детей в Россию. То есть фактически США сегодня делают достаточно много, чтобы вывезти Россию из-под удара по многим направлениям. Чего так стремится Трамп – оторвать Россию от Китая, получить редкоземельные минералы РФ? Зачем все это и так показательно?

– Безусловно, тема разорвать Китай и Москву – одна из ключевых, стратегических целей этого процесса. И в это "горнило кочегарки" бросается все, но зря, ведь этого не произойдет. Во-первых, Дональд Трамп не Никсон. Во-вторых, Украина не Тайвань, который тогда стал разменной картой. В сложившейся ситуации ни Пекин, ни тем более Москва на этот разрыв не пойдут. Они прекрасно усвоили уроки, и потому повторения этого не будет.

Знаете, что сейчас лучший урок того, как эффективно действует Дональд Трамп? Происходящее между Ираном и Израилем и восстановление войны Израиля с ХАМАС. Это "блестящий" пример того, как эта бездарная американская команда ведет переговоры. Какое это было оскорбление для Израиля, когда их толкнули на это прекращение огня, но они ушли. Сейчас ХАМАС, Хезболла и хуситы продолжают свои атаки. И это также нужно продемонстрировать Украине в диалоге с Госдепом. Не нужно эмоций, спокойно одев красивый костюм, прийти и рассказать, мол, прекращайте эту бестолковую вещь. При этом эти вещи следует согласовать с Европой, которая также понимает, что происходит.

– Украина и Европа что-то могут сделать в этой ситуации, когда мы планомерно двигаемся к пакту Путин-Трамп?

– Первое, самое важное – это вооружение Европы, развитие ее оборонно-промышленного комплекса. Все это будет вращаться вокруг трех стран – Франции, Германии и Великобритании. В ближайшее время состоится встреча в формате "Рамштайн", где будет распланировано оказание очередной военной помощи Украине на основе инициатив Верховного комиссара по внешней политике и безопасности Европейского Союза Каи Каллас, а говорившей о предоставлении срочной помощи в размере 40 миллиардов евро. И, прежде всего, военной помощи.

Для европейцев Украина является неотъемлемой частью безопасности. И здесь нужно вести очень активную работу. Это решение тех вопросов, которые продолжают существовать на уровне взаимоотношений Киева и Вашингтона. Речь идет о системах противовоздушной обороны и определенных категориях вооружения, которые продолжали поступать из США. Есть ли аналоги этих вооружений в Европе? Есть. Важно, чтобы Европа подняла объемы их производства, автономизировалась. Решения, которые сейчас приняты в Берлине, Лондоне, Париже, открывают дорогу для того, чтобы эти направления были запущены и реализованы. Поэтому в ситуации диалога между Киевом и Брюсселем важно, сколько нужно времени на этот активный переход, чтобы Европа заместила все, что предоставлялось США.

Вместе с тем, об отношениях с США речь не идет не только о Трампе, речь идет о партнере и всем американском народе. Поэтому не надо рвать с ними, надо продолжать, выстраивать отношения, потому что кроме Дональда Трампа, уже явно себе простирающего дорогу к импичменту, есть в конце концов Конгресс, есть среднее звено, которое совершенно четко понимает, что то, что делает сегодня президент, это бессмыслица для США и это в конце концов завершится. Ибо все эти игрища, запускаемые Дональдом Трампом, они в первую очередь опасны для Штатов.

– Чем больше набирает обороты российско-американская дружба, тем активнее в Европе говорят о гарантиях безопасности для Украины и войсках для сдерживания дальнейшей агрессии РФ. При этом западные страны пока не достигли конкретных договоренностей о размещении каких-либо войск в Украине. Лондон, Париж и другие столицы заявили, что готовы разместить в Украине силы сдерживания, которые могли бы задействовать мощную авиацию в случае повторного нападения России. Но им нужна поддержка со стороны США, которую Вашингтон отказался предоставить. Москва заявила, что не согласится с размещением войск на территории Украины ни одной из стран НАТО и будет рассматривать европейские миротворческие силы как враждебные. Вы видите план и главную волю европейцев по отправке в Украину вооруженных миротворческих сил даже против воли России и без прикрытия со стороны США.

– С точки зрения функций, которую могут играть европейские воинские части, это как вариант прикрытия северной границы. Все это нужно делать, но на самом деле ни у президента Франции Макрона, ни у премьер-министра Британии Стармера сегодня не о чем говорить в этом плане, потому что нет мандата, собственно чем эти войска будут заниматься. А этот мандат должен исходить из природы мирного соглашения. Если же нет даже перемирия, то о чем можно говорить. Вместо этого имеем снова несколько комиссий, как в Минске. Я работал в такой подгруппе, это болтовня бесконечна. Это затягивание времени от Путина. Это то, что выгодно Кремлю.

На самом деле правы те, кто говорит, что за всеми этими разговорами мира нет и быть не может. И правильно реагирует Европа. Еще больше и больше вооружений, потому что только оружием сегодня можно отрезвить Трампа и убрать это зло с планеты Земля.

Способен ли Трамп прийти в себя? Думаю, что в такие годы вряд ли человек способен осознать, к какой катастрофе он ведет США. Вот в Конгрессе есть те, кто способен понять, насколько это опасно для США. И потому очевидно, что Украине, нашим европейским партнерам, нужно активизировать работу.

– Сейчас трудно представить, что Трамп может оказать значительное сопротивление внутри США. Демократическая партия в разобранном состоянии, фактически в некоем глубоком нокдауне, Конгресс за республиканцами. Равномерно закручивают гайки в СМИ и прочее.

– Должен с вами согласиться на вывод по Демократической партии. Там дело нехорошее. Очевидно, что до того момента, пока демократы не определят с лидером, ситуация будет сложной, потому что на самом деле протесты в США сегодня обезглавлены. Демократы не берут лидерство на себя в этом процессе.

Может ли случиться, что Дональд Трамп парализует Америку за счет нейтрализации средств массовой информации и в том числе если возьмет контроль над судебной системой? Ответ на поверхности лежит. Это будет война штатов. Уже в отдельных штатах, где власть находится в руках губернаторов-демократов, началось сопротивление трамповской политике. Поэтому, с моей точки зрения, Дональд Трамп – колоссальная угроза Соединенным Штатам Америки. В первую очередь по вопросам международной безопасности, во вторую очередь по вопросам внутренней политики.

Поэтому в этом отношении Америка будет изменяться. Как скоро это может наступить? Как минимум, скажем, осенью, когда станут понятны результаты деятельности Трампа, как максимум после того, когда состоятся ротационные довыборы и в Сенат, и в Палату представителей осенью 2026 года. Если это минимальное преимущество, которое республиканцы имеют в Конгрессе, они потеряют, то это все приведет как минимум к серьезному противостоянию.

В этом отношении судьба Америки не завидная, если у власти будет сохраняться Дональд Трамп и его команда. Они не понимают, с чем играют и какая угроза в этом, прежде всего, для США.

– Что касается фразы Трампа, что США обсуждают с Россией "раздел определенных активов" в Украине. До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Украиной речь шла о территориальных уступках, и раньше он же заявлял, что Киев должен ожидать, что ему придется отдать землю. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц еще более прямолинеен: "будет так - определенные территории Украины в обмен на будущие гарантии безопасности". Мол, россиян все равно не выгнать с оккупированных территорий, а вопрос нужно как-то решать. В преддверии разговора с Трампа с Путиным, американские СМИ сообщали, что якобы администрация рассматривает вопрос официального признания как минимум Крыма российской территорией с последующим обращением в ООН сделать то же самое. На ваш взгляд, может ли Трамп решиться на такой шаг?

– Голосование в Генеральной ассамблее ООН по украинской резолюции, посвященной годовщине российской агрессии, абсолютно четко показало, что подавляющее большинство мира в "трамповые игрища" играть не будет.

Что касается Крыма и других украинских оккупированных территорий, то американцы просто не представляют, что это значит. В ООН за такой документ никто никогда не проголосует. Даже если Трамп там будет миллиардами рассыпать по всей планете Земля. Территориальную целостность и суверенность любого государства с международно признанными границами никто не будет менять. Ибо как только это толкнет, не дай Бог, это просто разнесет всю международную систему безопасности. Поэтому никто на это не пойдет, понимая, что такие вещи касаются почти каждого государства в мире. Начни здесь и это мгновенно превращает мир в глобальную войну без разгона. Все и так идет туда, из-за действий Дональда Трампа и Владимира Путина, но пока по дороге есть возможность остановиться вовремя, объединив усилия демократических стран.