'Это не просто политическая позиция': польский дипломат объяснил, в чем заключается стратегический интерес Польши в войне Украины с РФ

Польша заинтересована в том, чтобы Россия проиграла войну, которую она развязала против Украины. Это является стратегическим интересом Варшавы, поскольку проигрыш Украины будет означать огромную угрозу собственной безопасности Республики Польша.

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Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью Укринформу. Он подчеркнул, что свободная и независимая Украина означает безопасность и стабильность для всей Европы.

"Это не только политическая позиция, но и своеобразный национальный стратегический польский интерес: Россия должна быть побеждена в этой войне, Украина должна оставаться свободной, демократической, независимой и суверенной страной – максимально в пределах международно признанных границ", – заявил глава посольства.

Лукасевич подчеркнул, что такая позиция является "стратегическим голосом Польши", который остается неизменным.

"Если Украина проиграет войну или потеряет суверенитет, это будет означать немедленную и огромную угрозу нашей собственной безопасности", – объяснил польский дипломат.

Он также ответил на вопрос о том, как по его мнению, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий будет относиться к поддержке Украины.

В ответ Лукасевич процитировал действующего президента Польши Анджея Дуду, который во время визита в Киев отметил, что позиция политика меняется, когда он "садится за президентский стол и видит всю стратегическую ситуацию Польши".

"Я твердо убежден, что так и будет, когда новоизбранный президент приступит к исполнению своих обязанностей в начале августа", – сказал Лукасевич.

"Наша безопасность неделима. Опять же, победоносная, свободная и независимая Украина означает безопасность, это означает стабильность для Польши, а в более широком смысле – для Центральной Европы и даже для всей Европы", – подчеркнул глава посольства Польши.

Напомним, что победа польского правого политика Кароля Навроцкого на президентских выборах вызвала тревогу как в Европе, так и в Украине. Его предвыборные обещания и политические заявления звучали достаточно угрожающе для Киева. OBOZ.ua писал чего ждать Украине от нового президента Польши.

Ранее также новый президент Польши Кароль Навроцкий, который выступает против вступления Украины в Евросоюз, объяснил свое мнение. По его словам, "Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, имеют свои интересы".

Как сообщал OBOZ.UA, действующий президент Польши Анджей Дуда считает, что Навроцкий изменит тон в отношении Украины, когда полноценно вступит в должность. Он отметил, что "точка сидения влияет на точку зрения".

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