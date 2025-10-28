'Это не политический шаг': Зеленский объяснил ситуацию с лишением Труханова гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. По его словам, этот шаг не имеет политического подтекста, а базируется исключительно на фактах, установленных правоохранительными органами.

Об этом глава государства рассказал во вторник на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA. Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины имеет достаточно доказательств, подтверждающих наличие у Труханова гражданства Российской Федерации. Аналогичную информацию предоставила и Государственная пограничная служба, в частности данные из официальных реестров.

"У Службы безопасности Украины достаточно доказательств, что у Труханова есть гражданство РФ. Есть дополнительная информация из реестров от Пограничной службы, которая также совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает – меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят "да". На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение", – объяснил президент.

Зеленский отметил, что решение принято в рамках закона и является справедливым, ведь вопрос безопасности в Одессе чрезвычайно важен.

"Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг. И я считаю, что это сделано в соответствии с законом, и сделано справедливо. Потому что никто не знает, чего ожидать от "русских" и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят. Именно такой выбор у меня был с соответствующей кандидатурой", – отметил он.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. В Офисе президента объяснили, что решение приняли из-за подтверждения наличия российского гражданства у Труханова.

Сам городской голова Одессы говорил, что утверждения о его возможном российском гражданстве основываются на доказательствах, которые подготовил неизвестный ему адвокат, получивший подтверждение от оккупационных структур в Крыму. Труханов назвал эти документы сфальсифицированными.

При этом в Службе безопасности Украины пояснили, что решение о прекращении гражданства Труханова основывается на доказательной базе СБУ и утверждено указом Зеленского. По данным СБУ, по состоянию на данный момент действующий городской голова Одессы является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующий день после лишения украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова президент Владимир Зеленский назначил начальника городской военной администрации. Эту должность занял Сергей Лысак.

