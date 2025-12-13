В Раде пообещали резко увеличить штрафы за русскую музыку в заведениях: может достичь 50 тыс. грн

Председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Александр Санченко анонсировал усиление ответственности за российскую музыку в заведениях общественного питания. Он считает, что штраф за использование русской музыки в ресторанах и пабах должен быть больше 50 тыс. грн.

"Запрет русской музыки в заведениях питания, ресторанах, пабах... Мы над этим также работаем. Там есть определенные бюрократические нюансы. Я думаю, что мы как комитет выйдем с решением в следующем году", – сказал Санченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что общался по этому поводу с уполномоченной по защите государственного языка Еленой Ивановской для поиска вариантов рабочего механизма.

"Должна быть понятная процедура, как это делать, и понятная санкция. Потому что сейчас, даже если полиция приезжает, штраф 170 грн. Мы прекрасно понимаем, что для крупных заведений это не сумма, они каждый час могут платить 170 грн и дальше продолжать. Думаю, что это должно быть больше 50 тыс. грн, чтобы действительно заведения боялись это делать", – добавил он.

Как сообщалось, в августе 2023 года тогдашний уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что поддерживает ужесточение штрафов за использование запрещенного российского музыкального продукта.

